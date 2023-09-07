Тюменские власти просят деньги у федералов на очистку Туры

Posted Сегодня, 04:32
Published Сегодня, 04:32
Modified Сегодня, 04:34
Updated Сегодня, 04:34
В адрес Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России отправлены сведения о запланированных мероприятиях в рамках проекта региональной программы по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений централизованных систем водоотведения на период до 2030 года.
«В настоящее время федеральные органы исполнительной власти ведут работу по формированию предварительного перечня мероприятий», — пояснили «Нашему Городу» в департаменте недропользования Тюменской области.
Впрочем, по словам чиновников, выделение денежных средств из федерального бюджета на очистку и проведение необходимых работ, на уровне воды в Туре существенно не скажутся. Целью таких мероприятий является экологическое оздоровление водных объектов, предотвращение загрязнения, засорения и истощения — на повышение уровня воды в поверхностных водных объектах они влияния не оказывают.
В ведомстве подчеркнули, что обмеление рек в настоящее время наблюдается не только в Тюмени и Тюменской области, но в ближайших регионах.
«Не разработано какого-либо научного или нормативного подхода к вопросам повышения уровня воды в реке. Основной причиной понижения уровня воды в реке Тура является природный фактор — наступление периода маловодных лет», — пояснили специалисты.
По словам чиновников, на низкий уровень воды в реках повлиял острый дефицит воды в почве и на водосборе — количество осадков зимой и весной этого года было недостаточным, а среднесуточная температура воздуха в летний период составляла на 2-4 градуса выше нормы. Водность реки Туры в мае этого года составила 10% нормы.
«Гидрологические процессы цикличны, в случае изменения цикла водности на многоводный возможно увеличение расхода воды в реке и, следовательно, подъема уровня воды», — пояснили в департаменте.
Ранее «Наш Город» писал, что в среду, 6 сентября, уровень воды в Туре обновил исторический минимум — он опустился до 85 сантиметров ниже нуля поста. За последние сутки уровень воды в реке повысился на 1 сантиметр. По данным Центр регистра и кадастра, сегодня он составляет -84 сантиметра над нулевой отметкой.