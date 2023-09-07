Тюменские власти просят деньги у федералов на очистку Туры

По словам чиновников, на низкий уровень воды в реках повлиял острый дефицит воды в почве и на водосборе — количество осадков зимой и весной этого года было недостаточным, а среднесуточная температура воздуха в летний период составляла на 2-4 градуса выше нормы. Водность реки Туры в мае этого года составила 10% нормы.