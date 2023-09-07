Тюменские власти потратят 6 миллиардов рублей на жителей ЯНАО

Ещё 2,4 млрд рублей будет выделено бюджету ЯНАО для оплаты госуслуг на нужды средними профессиональными организациями. Почти 100 млн рублей потратят на покупку квартир в Тюменской области в части программы переселения ямальцев. Дополнительные средства получит тюменский «Федеральный центр нейрохирургии» (переоборудование). Здесь проходят лечение и ямальцы.