Тюменские власти потратят 6 миллиардов рублей на жителей ЯНАО

Posted Сегодня, 14:36
Published Сегодня, 14:36
Modified Сегодня, 14:36
Updated Сегодня, 14:36
«Увеличить расходы по программе „Сотрудничество“. Направить 4 331 344 000 рублей на соцподдержку отдельных категорий граждан», — сообщается в законопроекте на сайте правовой информации.
Ещё 2,4 млрд рублей будет выделено бюджету ЯНАО для оплаты госуслуг на нужды средними профессиональными организациями. Почти 100 млн рублей потратят на покупку квартир в Тюменской области в части программы переселения ямальцев. Дополнительные средства получит тюменский «Федеральный центр нейрохирургии» (переоборудование). Здесь проходят лечение и ямальцы.
Ранее «Наш город» сообщал, что расходы тюменских властей по статье «Национальная безопасность» выросли почти в 2 раза с 606 млн до 1,4 млрд рублей за год.