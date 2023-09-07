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Тюменская облдума

Тюменские власти потратят 6 миллиардов рублей на жителей ЯНАО

7 сентября 2023, 14:36
Фото: 1MI
Тюменская облдума
В рамках программы «Сотрудничество» для жителей ЯНАО выделят 6,8 млрд рублей. Законопроект внесен в Тюменскую облдуму.
«Увеличить расходы по программе „Сотрудничество“. Направить 4 331 344 000 рублей на соцподдержку отдельных категорий граждан», — сообщается в законопроекте на сайте правовой информации.

Ещё 2,4 млрд рублей будет выделено бюджету ЯНАО для оплаты госуслуг на нужды средними профессиональными организациями. Почти 100 млн рублей потратят на покупку квартир в Тюменской области в части программы переселения ямальцев. Дополнительные средства получит тюменский «Федеральный центр нейрохирургии» (переоборудование). Здесь проходят лечение и ямальцы.

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Ранее «Наш город» сообщал, что расходы тюменских властей по статье «Национальная безопасность» выросли почти в 2 раза с 606 млн до 1,4 млрд рублей за год.

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#Александр Мязин#Деньги#Новости тюмени#Тюменцы#Областной бюджет
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