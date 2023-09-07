Тюменские пенсионеры шьют одежду и постельное белье бойцам СВО

Posted Сегодня, 03:11
Published Сегодня, 03:11
Modified Сегодня, 03:13
Updated Сегодня, 03:13
Тюменские пенсионеры помогают бойцам СВО тем, что шьют одежду и постельное белье, вяжут носки. В TG-канале правительства Тюменской области появилась информация, что волонтеры проживают в Аромашевском районе. 15 женщин пенсионного и предпенсионного возраста ежедневно трудятся, чтобы поддержать наших военнослужащих.
Женщины собирают на передовую продукты питания, одежду, средства гигиены. В здании бывшего Дома быта пенсионерки вяжут носки, перчатки, шьют дождевики, постельное белье, балаклавы, футболки и маскировочные сети.
-Наши ребята-участники СВО во время отпуска приходят к нам, благодарят за поддержку и отмечают, что наши маскировочные сети самые лучшие, — рассказала волонтер штаба «Аромашево. Помощь фронту» Елена Миллер.
Ветераны-пограничники помогают тюменкам отправить гуманитарный груз в зону СВО.