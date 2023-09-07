Тюменские пенсионеры шьют одежду и постельное белье бойцам СВО

Тюменские пенсионеры помогают бойцам СВО тем, что шьют одежду и постельное белье, вяжут носки. В TG-канале правительства Тюменской области появилась информация, что волонтеры проживают в Аромашевском районе. 15 женщин пенсионного и предпенсионного возраста ежедневно трудятся, чтобы поддержать наших военнослужащих.