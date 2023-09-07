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Тюменские пенсионерки помогают бойцам СВО

Тюменские пенсионеры шьют одежду и постельное белье бойцам СВО

7 сентября 2023, 03:11
Фото: Информационный центр правительства ТО
Тюменские пенсионерки помогают бойцам СВО
Тюменские пенсионерки помогают бойцам СВО. Они вяжут носки, шьют одежду и маскировочные сети. А затем ветераны-пограничники передают гуманитарные посылки на передовую.

Тюменские пенсионеры помогают бойцам СВО тем, что шьют одежду и постельное белье, вяжут носки. В TG-канале правительства Тюменской области появилась информация, что волонтеры проживают в Аромашевском районе. 15 женщин пенсионного и предпенсионного возраста ежедневно трудятся, чтобы поддержать наших военнослужащих.

Женщины собирают на передовую продукты питания, одежду, средства гигиены. В здании бывшего Дома быта пенсионерки вяжут носки, перчатки, шьют дождевики, постельное белье, балаклавы, футболки и маскировочные сети.

-Наши ребята-участники СВО во время отпуска приходят к нам, благодарят за поддержку и отмечают, что наши маскировочные сети самые лучшие, — рассказала волонтер штаба «Аромашево. Помощь фронту» Елена Миллер.

Ветераны-пограничники помогают тюменкам отправить гуманитарный груз в зону СВО.

Пенсионерки из Тюменской области вяжут бойцам носки и шьют сети
Видео: Информационный цент правительства ТО
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