Тюменские эксперты рассказали, покупать жилье сейчас или подождать

Для покупателей квартир в первом и втором домах действуют особые условия по ипотеке в Сбербанке — скидка 0,7% от одобренной ставки без удорожания. А для тех, кто рассматривает для себя покупку жилья в третьем доме первой очереди, девелопер «Мидгард Рус» может заморозить стоимость объекта.