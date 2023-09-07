Тюменские эксперты рассказали, покупать жилье сейчас или подождать

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
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Updated Сегодня, 07:52
В сентябре банки продолжают выдавать ипотечные кредиты по ранее одобренным заявкам. Часть застройщиков пока сдерживает цены. Обезопасить себя от переплаты и приобрести жилье по приятному летнему прайсу могут те, кто поторопится с покупкой.
Так, девелопер «Мидгард Рус», который уже завоевал доброе имя у покупателей с Севера и Западной Сибири, объявил о продаже последних квартир в первом доме своего концептуального и стильного жилого комплекса «Уездные кварталы». Цены — те же. Уникальность — неизменна.
Первый дом малой этажности идеально подойдет людям с утонченным вкусом, которые ценят минимализм, благородное оформление холлов и выдержанный стиль.
Срок сдачи дома — первый квартал 2024 года, но строительство идет с опережением.
Застройщик предлагает не тратить ресурсы на ремонтную волокиту, чтобы переезд стал действительно праздником.
«Мы предлагаем квартиры не только с чистовой отделкой, но и с качественным готовым ремонтом. Хороший вариант для тех, кто хочет сохранить время и энергию для семьи», — говорят в компании.
Сейчас в новостройке идет отделка фасадов и работы на верхних этажах, свободных квартир почти не остается. Но остатки сладки — еще можно успеть выбрать для себя уникальную планировку — для души и визуального ликования.
В «Уездных кварталах» представлены светлые квартиры комфорт-класса с высокими трехметровыми потолками и увеличенными окнами на последних этажах. Есть особые варианты — с угловым остеклением, которое наполняет пространство естественным светом и воздухом.
Любителям ярких закатов можно рассмотреть просторную двушку в 82 квадратных метра. Окна кухни-гостиной выходят на западную и северную стороны, в одной из спален — собственная гардеробная, в другой можно обустроить детскую или кабинет.
Компанейским и гостеприимным новоселам стоит оценить роскошные трехкомнатные квартиры от 90 квадратов. Акцентная кухня-гостиная с обеденной зоной, три спальни правильной формы, два санузла и окна на две стороны света — это просто разрыв сердечка.
Для покупателей квартир в первом и втором домах действуют особые условия по ипотеке в Сбербанке — скидка 0,7% от одобренной ставки без удорожания. А для тех, кто рассматривает для себя покупку жилья в третьем доме первой очереди, девелопер «Мидгард Рус» может заморозить стоимость объекта.
«Для этого необходимо завершить сделку по недвижимости или забронировать понравившуюся квартиру до конца сентября, внеся предоплату», — говорит директор отдела продаж.
Покупка возможна по ипотеке от ведущих банков, рассрочке от застройщика, с использованием госпрограмм, жилищного сертификата, маткапитала или trade-in.
«Уездные кварталы» — это проект в самом центре города, который расцвел в современном районе — Тюменской Слободе. Архитектура жилого комплекса — воплощение аристократической европейской застройки.
Рядом с ЖК — огромный естественный экопарк «Комарово», два любимых горожанами торговых центра, спорткомплекс с бассейном, детские сады, поликлиника, гимназия, возводят школу.
Вся инфраструктура находится в шаговой доступности. Чтобы попасть в поликлинику, магазин, школу или салон красоты, даже не нужен транспорт.
Развеяться и отдохнуть можно и не покидая пределы двора. На придомовой территории размещены комфортные шезлонги, теневые навесы и лавочки для задушевных бесед.
Родители оценят многообразие игровых зон для ребятни: веревочные лестницы, паутинки, стена для скалолазания, горки и качели. Любители активного досуга влюбятся в воркаут-площадку.
Сам двор спроектирован как уютный оазис — озеленение играет здесь ключевую роль.
«У жилого комплекса будет собственный пешеходный бульвар и небольшой сквер с фонтаном, ландшафтным дизайном и изобилием растений. На территории высадят яблони, клены, липы, ели, ивы, можжевельник, сирень», — говорят создатели проекта.
Эстетики и уюта пространству добавляет концепция «Двор без машин» — паркинг вынесен и обустроен за его пределами.
Узнать больше о проекте, стоимости квартир и других подробностях можно у менеджеров отдела продаж по телефону 8 (3452) 39-47-81, в офисе или на сайте.
Офис продаж «Уездные кварталы»
Тюмень, ул. В. Подшибякина, 9, стр. 1;
Застройщик ООО «СЗ МИДГАРД РУС», проектная декларация — на сайте наш. дом.рф. Продажи осуществляются в соответствии с Законом РФ № 214-ФЗ. Ипотеку предоставляют ПАО «Сбербанк» и другие банки.
ООО «СЗ МИДГАРД РУС»