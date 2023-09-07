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Тюменец закурил на борту самолета из-за ссоры с женой

Тюменец закурил на борту самолета из-за ссоры с женой

7 сентября 2023, 05:16
Фото: 1MI
29-летнего тюменца оштрафовали на 500 рублей за курение в самолете. Инцидент произошел в среду, 6 сентября, на борту рейса Сочи — Тюмень. Мужчина курил в туалетной комнате. При этом, требования бортпроводников прекратить противоправные действия игнорировал.
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Полиция

После приземления воздушного судна в Рощино тюменца задержали представители транспортной полиции. Поднявшемуся на борт наряду ППСП мужчина пояснил, что на борту самолета закурил из-за ссоры с супругой во время полета. Таким образом, он попытался успокоить себя.

Тюменца доставили в ЛОП, где составили протоколы. По факту нарушения установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах ему назначили штраф в размере 500 рублей.

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Ранее «Наш Город» писал, что в аэропорту «Рощино» нетрезвый пассажир рейса Тюмень — Минеральные Воды устроил дебош. Выпившего жителя Ставропольского края отказались пускать в самолет, в связи с чем он начал скандалить. Южанина доставили в отделение полиции.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Новости тюмени#Штраф#Полиция#Самолет#Рощино#Курение
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