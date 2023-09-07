Тюменец закурил на борту самолета из-за ссоры с женой

После приземления воздушного судна в Рощино тюменца задержали представители транспортной полиции. Поднявшемуся на борт наряду ППСП мужчина пояснил, что на борту самолета закурил из-за ссоры с супругой во время полета. Таким образом, он попытался успокоить себя.