Тюменец закурил на борту самолета из-за ссоры с женой

Posted Сегодня, 05:16
Published Сегодня, 05:16
Modified Сегодня, 05:18
Updated Сегодня, 05:18
После приземления воздушного судна в Рощино тюменца задержали представители транспортной полиции. Поднявшемуся на борт наряду ППСП мужчина пояснил, что на борту самолета закурил из-за ссоры с супругой во время полета. Таким образом, он попытался успокоить себя.
Тюменца доставили в ЛОП, где составили протоколы. По факту нарушения установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах ему назначили штраф в размере 500 рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в аэропорту «Рощино» нетрезвый пассажир рейса Тюмень — Минеральные Воды устроил дебош. Выпившего жителя Ставропольского края отказались пускать в самолет, в связи с чем он начал скандалить. Южанина доставили в отделение полиции.