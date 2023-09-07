Тюменец на мотоцикле убил друга из-за лошади

Известно, что дело произошло в Исетском районе. Компания молодых людей поехала кататься ночью на мотоциклах. В ведомстве подчеркнули, что все были без шлемов. Подсудимый управлял мотоциклом, в котором находился его пассажир — 17-летний парень, приехавший в гости к бабушке в деревню. Во время поездки Денис заметил, что на проезжую часть выбежала лошадь. Водитель не снизил скорость, выехал на встречку и врезался в животное. Такие действия способствовали тому, что и сам водитель и его пассажир упали с мотоцикла. 17-летний пассажир впал в кому и через несколько ней скончался от закрытой черепно-мозговой травмы.