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Тюменец на мотоцикле убил друга из-за лошади

Тюменец на мотоцикле убил друга из-за лошади

7 сентября 2023, 05:18
Фото: Шершнев Артем / 1MI
Осенью 2021 года подсудимый вместе с другом поехал кататься на мотоцикле без шлема. Во время поездки на проезжую часть выскочила лошадь. Однако водитель не снизил скорость, выехал на встречку, врезался в животное. Мотоциклист скрылся с места ДТП, спрятал транспорт. А его друг в это время умирал.

Тюменец, управляя мотоциклом, выехал на встречку и врезался в лошадь, чем спровоцировал смертельную аварию. В пресс-службе объединенной судебной системы Тюменской области рассказали, что инцидент произошел в сентябре 2021 года. Сейчас ведется рассмотрение дела в отношении 22-летнего Дениса М. Тюменца судят по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Известно, что наказание по данной статье подразумевает принудительные работы сроком до 4 лет с лишением права занимать определенные должности до трех лет, либо лишение свободы сроком до пяти лет с лишение занимать определенные должности до трех лет.

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Известно, что дело произошло в Исетском районе. Компания молодых людей поехала кататься ночью на мотоциклах. В ведомстве подчеркнули, что все были без шлемов. Подсудимый управлял мотоциклом, в котором находился его пассажир — 17-летний парень, приехавший в гости к бабушке в деревню. Во время поездки Денис заметил, что на проезжую часть выбежала лошадь. Водитель не снизил скорость, выехал на встречку и врезался в животное. Такие действия способствовали тому, что и сам водитель и его пассажир упали с мотоцикла. 17-летний пассажир впал в кому и через несколько ней скончался от закрытой черепно-мозговой травмы.

Но на этом история не закончилась. Водитель мотоцикла хотел скрыть свое преступление, а потому попросил друзей спрятать транспорт. Он скрылся с места ДТП, а когда в дом нагрянула полиция, пытался дать ложные показания стражам порядка. В суде он признал вину лишь частично. Очередное заседание по этому делу назначено на 18 сентября 2023 года.

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