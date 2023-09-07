nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:55

Published Сегодня, 14:55

Modified Сегодня, 14:57

Updated Сегодня, 14:57

Большой табун верблюдов живет недалеко от Тюмени

Большой табун верблюдов живет недалеко от Тюмени

7 сентября 2023, 14:55
Фото: Фото предоставила "Нашему городу" Юлия В.
На зелёных лужайках Тюменской области пасутся не только коровы, но и верблюды. Целый табун животных заметили тюменцы около трассы в районе Ялуторовска.

Они не боятся людей и спокойно пасутся на поле. Рядом гуляют лошади и другие животные.

«Всем, кто-то все еще думает, что в Тюмени вечная мерзлота. У нас здесь, а тем временем верблюды пасутся, — сообщила „Нашему городу“ тюменка Юлия В. В это время она ехала в санаторий.

Местные жители ничего странного в этом не видят. «Обычные наши заводоуковские верблюды».

Верблюды в Тюменской областиВерблюды в Тюменской области
Верблюды в Тюменской области
Фото: Фото предоставила "Нашему городу" Юлия В.

В 2020 году «Наш город» сообщал, что волонтёры выкупили тюменского верблюда Кешу за 300 тысяч рублей. Животное отправили в реабилитационный центр. Через 1,5 года он скончался. Изначально предполагалось перевести его в Челябинск, но Кешу увезли жить в РКЦ «Велес».

Читайте также:
«Спонсируем живодеров?»: почему фото с экзотическими животными необходимо запретитьГуляющий под Тобольском верблюд шокировал отдыхающихТюменцы сообщают, что их сосед в СНТ «Ягодное» кошмарит домашних животных
#Общество#Александр Мязин#Животные#Тюменцы#Редкие животные
Подпишитесь
Теперь официально: начальник УМВД по Тюменской области Коломиец уволен с должности
Сегодня, 06:14
Тюменцев испугала строящаяся в частном секторе на Московском тракте незаконная мечеть
Сегодня, 11:30
«Дороги смерти»: как тюменские власти причастны к росту жутких ДТП
Сегодня, 08:46
Тюменцам рассказали, как лучше провести долгие осенние вечера
Сегодня, 12:09
Тюменские власти просят деньги у федералов на очистку Туры
Сегодня, 04:32
Депутат Алексей Нечаев предложил увольнять чиновников по итогам народной оценки
Сегодня, 11:55