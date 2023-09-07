Большой табун верблюдов живет недалеко от Тюмени

В 2020 году «Наш город» сообщал, что волонтёры выкупили тюменского верблюда Кешу за 300 тысяч рублей. Животное отправили в реабилитационный центр. Через 1,5 года он скончался. Изначально предполагалось перевести его в Челябинск, но Кешу увезли жить в РКЦ «Велес».