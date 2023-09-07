Большой табун верблюдов живет недалеко от Тюмени

Posted Сегодня, 14:55
Published Сегодня, 14:55
Modified Сегодня, 14:57
Updated Сегодня, 14:57
Они не боятся людей и спокойно пасутся на поле. Рядом гуляют лошади и другие животные.
«Всем, кто-то все еще думает, что в Тюмени вечная мерзлота. У нас здесь, а тем временем верблюды пасутся, — сообщила „Нашему городу“ тюменка Юлия В. В это время она ехала в санаторий.
Местные жители ничего странного в этом не видят. «Обычные наши заводоуковские верблюды».
В 2020 году «Наш город» сообщал, что волонтёры выкупили тюменского верблюда Кешу за 300 тысяч рублей. Животное отправили в реабилитационный центр. Через 1,5 года он скончался. Изначально предполагалось перевести его в Челябинск, но Кешу увезли жить в РКЦ «Велес».