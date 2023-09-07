РФ подписала соглашение с Израилем о совместном кинопроизводстве

Posted Сегодня, 14:35
Published Сегодня, 14:35
Modified Сегодня, 14:35
Updated Сегодня, 14:35
Министр культуры отметила, что данное соглашение является важным событием для кинематографистов обеих стран. Оно способствует развитию совместной работы и выходу на новый уровень. Посол Израиля в России подчеркнул, что подписание соглашения будет иметь положительное влияние на российско-израильские культурные связи. Он также отметил заинтересованность продюсеров в обмене опытом и высокое качество израильских фильмов, пишет 56orb.ru.
Соглашение позволит не только создавать совместные фильмы, но и представлять их на международных кинофестивалях. Кроме того, оно расширит прокатные возможности фильмов и принесет дополнительные средства в киноиндустрию обеих стран. Уже сейчас Россия и Израиль имеют опыт сотрудничества в кино, обе страны принимают участие в международных фестивалях и организуют свои собственные.
Министр Любимова также пригласила израильских партнеров принять участие в IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме, где будут обсуждаться идеи, тенденции и актуальные вопросы развития современной культурной среды.
Переговорный процесс по подписанию данного соглашения продолжался около 15 лет. Он начался в 2009 году по инициативе Израиля.