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РФ подписала соглашение с Израилем о совместном кинопроизводстве

РФ подписала соглашение с Израилем о совместном кинопроизводстве

7 сентября 2023, 14:35
Фото: 1MI
6 сентября министр культуры РФ Ольга Любимова и чрезвычайный и полномочный посол Государства Израиль господин Александр Бен Цви подписали соглашение о сотрудничестве в области кинопроизводства между правительствами Российской Федерации и Израиля.

Министр культуры отметила, что данное соглашение является важным событием для кинематографистов обеих стран. Оно способствует развитию совместной работы и выходу на новый уровень. Посол Израиля в России подчеркнул, что подписание соглашения будет иметь положительное влияние на российско-израильские культурные связи. Он также отметил заинтересованность продюсеров в обмене опытом и высокое качество израильских фильмов, пишет 56orb.ru.

Соглашение позволит не только создавать совместные фильмы, но и представлять их на международных кинофестивалях. Кроме того, оно расширит прокатные возможности фильмов и принесет дополнительные средства в киноиндустрию обеих стран. Уже сейчас Россия и Израиль имеют опыт сотрудничества в кино, обе страны принимают участие в международных фестивалях и организуют свои собственные.

Министр Любимова также пригласила израильских партнеров принять участие в IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме, где будут обсуждаться идеи, тенденции и актуальные вопросы развития современной культурной среды.

Переговорный процесс по подписанию данного соглашения продолжался около 15 лет. Он начался в 2009 году по инициативе Израиля.

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