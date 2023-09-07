РФ подписала соглашение с Израилем о совместном кинопроизводстве

Соглашение позволит не только создавать совместные фильмы, но и представлять их на международных кинофестивалях. Кроме того, оно расширит прокатные возможности фильмов и принесет дополнительные средства в киноиндустрию обеих стран. Уже сейчас Россия и Израиль имеют опыт сотрудничества в кино, обе страны принимают участие в международных фестивалях и организуют свои собственные.