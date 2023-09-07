Продавец обокрал магазин в Тобольске на 300 тысяч для своих секретных нужд

Задержанный признал свою вину и пояснил, что взял деньги на личные нужды. За два дня он успел потратить всю сумму. Однако не говорится на что именно он их потратил. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы. Кроме того, выяснилось, что подозреваемый ранее уже был судим.