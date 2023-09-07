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Продавец обокрал магазин в Тобольске на 300 тысяч для своих секретных нужд

Продавец обокрал магазин в Тобольске на 300 тысяч для своих секретных нужд

7 сентября 2023, 07:38
Фото: 1MI
Сотрудник сетевого магазина в Тобольске сделал липовые документы, чтобы украсть деньги из кассы. Свою вину он признал и сообщил, что финансы ему нужны были на личные нужды.

Информация о тобольском нарушителе закона появилась на сайте УМВД по Тюменской области. Стражи порядка рассказали, что 32-летнему тоболяку удалось вытащить около 300 тысяч рублей из кассы. С заявлением в полицию обратился представитель этого магазина.

Оказалось, что подозреваемый является сотрудником этого самого магазина, в котором представлена цифровая и бытовая техника. Тоболяк снял выручку, создав фиктивный документ. В полиции рассказали, что представитель магазина заметил пропажу спустя пару дней.

Задержанный признал свою вину и пояснил, что взял деньги на личные нужды. За два дня он успел потратить всю сумму. Однако не говорится на что именно он их потратил. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы. Кроме того, выяснилось, что подозреваемый ранее уже был судим.

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