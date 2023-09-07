Предпринимателям Тюменской области выдано 153 поручительства с начала года

Posted 7 сентября, 04:39
Published 7 сентября, 04:39
Modified Сегодня, 05:25
Updated Сегодня, 05:25
Увеличить число поручительств удалось благодаря докапитализации гарантийного фонда на 178 млн рублей. Более 70% денежных средств поступило из регионального бюджета.
Портфель действующих поручительств составляет 1,7 млрд рублей. Предприниматели привлекают кредитные средства на развитие бизнеса в производственной и строительной отраслях, сельском хозяйстве, сфере услуг.
Максимальная сумма поручительства для одной сделки — 25 млн рублей. Совокупный лимит для субъектов МСП — до 55 млн рублей.
Работа идет в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы».