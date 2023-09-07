Предпринимателям Тюменской области выдано 153 поручительства с начала года

На 33% больше поручительств выдано тюменскому бизнесу с начала года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. При содействии гарантийного фонда Инвестагентства региона оформлено 153 поручительства на сумму свыше 700 млн рублей. В экономику области привлечено 1,6 млн рублей.

Увеличить число поручительств удалось благодаря докапитализации гарантийного фонда на 178 млн рублей. Более 70% денежных средств поступило из регионального бюджета. Портфель действующих поручительств составляет 1,7 млрд рублей. Предприниматели привлекают кредитные средства на развитие бизнеса в производственной и строительной отраслях, сельском хозяйстве, сфере услуг.



Максимальная сумма поручительства для одной сделки — 25 млн рублей. Совокупный лимит для субъектов МСП — до 55 млн рублей.



Работа идет в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы».