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Posted 7 сентября, 04:39

Published 7 сентября, 04:39

Modified Сегодня, 05:25

Updated Сегодня, 05:25

Предпринимателям Тюменской области выдано 153 поручительства с начала года

Предпринимателям Тюменской области выдано 153 поручительства с начала года

7 сентября 2023, 04:39
Фото: 1MI
На 33% больше поручительств выдано тюменскому бизнесу с начала года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. При содействии гарантийного фонда Инвестагентства региона оформлено 153 поручительства на сумму свыше 700 млн рублей. В экономику области привлечено 1,6 млн рублей.

Увеличить число поручительств удалось благодаря докапитализации гарантийного фонда на 178 млн рублей. Более 70% денежных средств поступило из регионального бюджета.

Портфель действующих поручительств составляет 1,7 млрд рублей. Предприниматели привлекают кредитные средства на развитие бизнеса в производственной и строительной отраслях, сельском хозяйстве, сфере услуг.

Максимальная сумма поручительства для одной сделки — 25 млн рублей. Совокупный лимит для субъектов МСП — до 55 млн рублей.

Работа идет в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы».

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