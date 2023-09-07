Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 7 сентября

Жителей Ишима сегодня тоже ждет потепление. В утренние часы температура воздуха составит +3…+16 градусов, которые будут ощущаться, как +8 градусов. Влажность воздуха в это время составит 78%, западный ветер подует со скоростью 1,7 м/с. К полудню температура воздуха прогреется до +18 градусов. Ветер сменит направление на северо-запад. Его скорость увеличится до 2 м/с. Синоптики сообщают, что в вечерние часы в городе будет +8…+16 градусов. В первой половине дня в городе будет облачно, но с прояснениями. В вечерние часы будет ясно. Влажность воздуха в это время увеличится до 68%. Ночью в Ишиме +2 градуса. Влажность воздуха в это время увеличится до 90%. В город придет восточный ветер со скоростью 1 м/с. Световой день продлится 13 часов и 28 минут.