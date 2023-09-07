Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 7 сентября

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В Тюмени 7 сентября будет малооблачно и тепло. Синоптики прогнозируют, что утром воздух прогреется до +4…+18 градусов, которые будут ощущаться, как +10 градусов. Влажность воздуха в утренние часы составит 77%. В городе будет дуть юго-западный ветер со скоростью 1,6 м/с. К полудню температура воздуха в областной столице поднимется до +20 градусов. Влажность воздуха к этому времени составит 38%. Утром в городе будет ясно, а к полудню — малооблачно. В полдень в городе будет дуть южный ветер со скоростью 1,8 м/с.
Вечером температура воздуха составит +12…+19 градусов, которые будут ощущаться, как +13 градусов. К этому времени влажность воздуха составит 62%. А ветер сменит направление на юго-восток. Скорость при этом составит 1,6 м/с. Синоптики сообщают, что в ночное время суток температура воздуха опустится до +6 градусов. Влажность воздуха ночью увеличится до 85%. Световой день продлится 13 часов и 31 минуту. УФ-индекс будет средним (3).
На севере региона — в Тобольске тоже заметное потепление. В утренние часы здесь еще будет облачно, однако ближе к полудню в город заглянет солнце. Утром воздух прогреется до +4…+16 градусов. Влажность воздуха составит 84%. В эти часы ветер подует на запад со скоростью 1,2 м/с. В полдень температура воздуха поднимется до +20 градусов, что будет ощущаться, как +16 градусов. Влажность воздуха уменьшится до 47%. В вечерние часы температура воздуха опустится до +10…+17 градусов. При этом влажность воздуха составит 71%. В город придет юго-восточный ветер со скоростью 1,1 м/с. Ночью температура воздуха опустится до +4 градусов. Влажность воздуха при этом составит 92%. Световой день продлится 13 часов и 34 минуты.
Жителей Ишима сегодня тоже ждет потепление. В утренние часы температура воздуха составит +3…+16 градусов, которые будут ощущаться, как +8 градусов. Влажность воздуха в это время составит 78%, западный ветер подует со скоростью 1,7 м/с. К полудню температура воздуха прогреется до +18 градусов. Ветер сменит направление на северо-запад. Его скорость увеличится до 2 м/с. Синоптики сообщают, что в вечерние часы в городе будет +8…+16 градусов. В первой половине дня в городе будет облачно, но с прояснениями. В вечерние часы будет ясно. Влажность воздуха в это время увеличится до 68%. Ночью в Ишиме +2 градуса. Влажность воздуха в это время увеличится до 90%. В город придет восточный ветер со скоростью 1 м/с. Световой день продлится 13 часов и 28 минут.
В Ялуторовске утром 7 сентября +3 градуса. Влажность воздуха в это время будет 83%. В город придет южный ветер со скоростью 1,7 м/с. Утром в городе будет малооблачно. К полудню город затянет тучами. В полдень температура будет +18…+20 градусов. Влажность воздуха к этому моменту уменьшится до 44%. Скорость ветра увеличится до 2 м/с. Вечером в городе +11…+18 градусов, которые будут ощущаться, как +12 градусов. К этому времени влажность воздуха составит 67%. Во второй половине дня в Ялуторовске будет ясно. Ночью температура опустится до +5 градусов. Влажность воздуха при этом увеличится до 98%. Световой день продлится 13 часов и 29 минут.
Жители Заводоуковска сегодня тоже не останутся без тепла. Утром в городе будет +2…+16 градусов. Влажность воздуха при этом составит 78%. Утром в городе будет главенствовать юго-западный ветер со скоростью 1,7 м/с. В полдень будет малооблачно. При том, что температура воздуха поднимется до +20 градусов. Во второй половине дня в Заводоуковске будет ясно. Температура воздуха составит +18 градусов, которые будут ощущаться, как +11 градусов. Во второй половине дня направление ветра сменится на юго-восточное. Скорость ветра составит 1,2 м/с. Ночью температура опустится до +4 градусов. Световой день продлится 13 часов и 29 минут.