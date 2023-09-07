Posted Сегодня, 15:55
Published Сегодня, 15:55
Modified Сегодня, 15:55
Updated Сегодня, 15:55
Причиной, по заявлению организации, являются планы по строительству туробъектов на Байкале и Камчатском полуострове. В ЮНЕСКО обеспокоены также и законодательной инициативой, благодаря которой в РФ возможно вести ограниченную вырубку лесных массивов в районе Байкала. При этом, согласно статистической информации, природные возгорания ежегодно уничтожают миллионы гектаров лесов, в то время как строящиеся курорты России едва ли приводят к вырубке 1000 гектаров в год. Невзирая на факты, проблема лесных пожаров не привлекает пристального внимания организации, в отличие от строящихся туристических центров.
Политик объяснил, что готовность к взаимодействию с организацией не подразумевает молчаливого согласия с ее указаниями. Он подчеркнул, что Российская Федерация должна отстаивать свои экономические и геополитические интересы в крупных международных организациях, не поддерживая своим участием позицию западного истеблишмента о том, что следует, а чего не следует делать.
По информации издания tass.ru, организация собирается включить в список всемирного наследия, находящегося под угрозой, природный объект «Вулканы Камчатки» — помимо Байкала, острова Врангеля и Западного Кавказа. Этот вопрос будет поставлен на повестку в Эр-Рияде в ходе 45-й сессии Комитета всемирного наследия.
Петр Толстой убежден, что происходящее представляет собой обычное использование международных площадок в политических целях — с целью давления на Российскую Федерацию. В течение 30 лет им это удавалось, почему бы и не поднажать? — считает парламентарий.
Из четырех локаций, пополнивших список ЮНЕСКО, три территории объединены не только уникальностью природных ландшафтов, но и популярностью среди поклонников туризма. Путешествие на Камчатку является мечтой многих, и в течение нескольких последних лет исполнить ее стало намного проще: на полуострове возводят туристические комплексы, модернизируют сервис, строят отели. При этом стоимость туров снижается. Конечно, учитывая заинтересованность туристов, к объектам приходят девелоперы.
В список всемирного наследия, находящегося под угрозой, включены 57 объектов, среди которых есть не только природные территории, но и исторические кварталы и здания. Большинство проблемных объектов находятся на территории Африканского континента. Но в перечне ЮНЕСКО есть и вполне развитые страны, в частности Рошия-Монтанэ — румынский горнопромышленный ландшафт, сформированный почти 2000 лет назад, которому угрожает золотодобыча в этом районе.
Природный объект, принадлежащий Соединенным Штатам, тоже однажды попал в этот список — Йеллоустонскому национальному парку угрожала добыча полезных ископаемых в районе его границ. В 2003 году с территории сняли указанный статус.
Известно, что ни в одном государстве мира к объектам не предъявлялись претензии по причине строительства центров туризма, гарантирующих безопасность и экологичный доступ людей к объектам природного наследия. В ряде стран в качестве развивающихся объектов туристической инфраструктуры действует множество особо охраняемых территорий. И они совсем не похожи на леса, обнесенные забором.
По какой причине России нужно запретить строить отели и рестораны и развивать отрасль туризма, тогда как другим государствам это позволено, — неизвестно. Не секрет, что в Российской Федерации тоже умеют создавать экологичные объекты. Возможно, что природа и забота об уникальных озерах и вулканах здесь совершенно ни при чем.