Петр Толстой предложил задуматься о возможности выхода РФ из ЮНЕСКО

Причиной, по заявлению организации, являются планы по строительству туробъектов на Байкале и Камчатском полуострове. В ЮНЕСКО обеспокоены также и законодательной инициативой, благодаря которой в РФ возможно вести ограниченную вырубку лесных массивов в районе Байкала. При этом, согласно статистической информации, природные возгорания ежегодно уничтожают миллионы гектаров лесов, в то время как строящиеся курорты России едва ли приводят к вырубке 1000 гектаров в год. Невзирая на факты, проблема лесных пожаров не привлекает пристального внимания организации, в отличие от строящихся туристических центров.