Отдел по особо важным делам тюменского СК впервые возглавила женщина

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
По данным сайта регионального СУ СК РФ в 2004 году она закончила Тюменский государственный университет.
«Поступила на службу в органы прокуратуры на должность следователя прокуратуры Калининского административного округа г. Тюмени. В сентябре 2007 года назначена на должность референта отдела процессуального контроля следственного управления СУ СК РФ по Тюменской области», — сообщается на сайте ведомства.
В 2013 году ею проведено более 300 доследственных проверок по делам связанным с преступлениями со стороны сотрудников правоохранительных органов. Предыдущий глава отдела Игорь Деев ушел в отставку по выслуге лет.
Ранее «Наш город» сообщал, что глава тюменского УМВД Леонид Коломиец покинул свой пост. Информация о его увольнении обсуждалась в тюменских СМИ с конца августа.