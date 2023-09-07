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Отдел СК СУ

Отдел по особо важным делам тюменского СК впервые возглавила женщина

7 сентября 2023, 10:31
Фото: 1MI
Отдел СК СУ
Первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тюменской области возглавила Зоя Камушкина.

По данным сайта регионального СУ СК РФ в 2004 году она закончила Тюменский государственный университет.

«Поступила на службу в органы прокуратуры на должность следователя прокуратуры Калининского административного округа г. Тюмени. В сентябре 2007 года назначена на должность референта отдела процессуального контроля следственного управления СУ СК РФ по Тюменской области», — сообщается на сайте ведомства.

В 2013 году ею проведено более 300 доследственных проверок по делам связанным с преступлениями со стороны сотрудников правоохранительных органов. Предыдущий глава отдела Игорь Деев ушел в отставку по выслуге лет.

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Ранее «Наш город» сообщал, что глава тюменского УМВД Леонид Коломиец покинул свой пост. Информация о его увольнении обсуждалась в тюменских СМИ с конца августа.

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#Общество#Александр Мязин#Новости тюмени#Следователи
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