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Updated Сегодня, 11:45

Дом оценивается в 120 млн рублей

Огромный трехэтажный особняк со СПА-центром продается в Тюмени за 120 млн рублей

7 сентября 2023, 11:45
Фото: 1MI
Дом оценивается в 120 млн рублей
В областной столице рядом с озером Цимлянское продается дорогой особняк. Здание находится на улице Урожайной, здесь 9 комнат, а общая площадь почти 1 100 квадратных метров.

Дом оценивается в 120 млн рублей. Новый владелец получит трёхэтажный дом, свой спа-центр на 200 «квадратов», систему «Умный дом», гараж на два места, землю на 18 соток. В здании сделан евроремонт в стиле Арт-Деко. Есть кабинет, библиотека, камин, три спальни со встроенными шкафами. В трёхстах метрах от дома есть лесопарк с двумя базами отдыха.

Стоит отметить, что жилое здание продается уже больше года.

Фото: Авито

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени продают недострой в районе Мелиораторов. Объект расположен на улице 70 лет Октябр, он стоит 37 млн. рублей. Известно, что аукцион пройдет 12 сентября.

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