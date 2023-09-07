Огромный трехэтажный особняк со СПА-центром продается в Тюмени за 120 млн рублей

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
Дом оценивается в 120 млн рублей. Новый владелец получит трёхэтажный дом, свой спа-центр на 200 «квадратов», систему «Умный дом», гараж на два места, землю на 18 соток. В здании сделан евроремонт в стиле Арт-Деко. Есть кабинет, библиотека, камин, три спальни со встроенными шкафами. В трёхстах метрах от дома есть лесопарк с двумя базами отдыха.
Стоит отметить, что жилое здание продается уже больше года.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени продают недострой в районе Мелиораторов. Объект расположен на улице 70 лет Октябр, он стоит 37 млн. рублей. Известно, что аукцион пройдет 12 сентября.