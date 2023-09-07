От властей Тобольского района требуют провести честный аукцион на содержание дорог

Антимонопольное ведомство в решении по делу № 072/06/44/152/2023 признало заказчика в лице администрации Тобольского района нарушившей требования Закона о контрактной системе и потребовало отменить процедуру заключения контракта с победителем торгов. С 31 августа аукцион был приостановлен, но уже 5 сентября приостановка определения поставщика по жалобе № 202300169240000786 отменена. На данный момент «идёт работа комиссии».