От властей Тобольского района требуют провести честный аукцион на содержание дорог

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
Общая протяженность автозимников составляет почти 350 километров, внутрипоселковых автодорог 34 км, количество ледовых переправ — 8 штук.
Между тем один из участников закупки №0167300028823000016 подал жалобу в УФАС. ООО Торговый дом «Д-Марк». Заявитель указал, что заказчиком неправомерно установлено дополнительное требование к участникам закупки в соответствии с позицией 17 раздела III приложения к Постановлению Правительства РФ от 29.12.2021 № 257.
Антимонопольное ведомство в решении по делу № 072/06/44/152/2023 признало заказчика в лице администрации Тобольского района нарушившей требования Закона о контрактной системе и потребовало отменить процедуру заключения контракта с победителем торгов. С 31 августа аукцион был приостановлен, но уже 5 сентября приостановка определения поставщика по жалобе № 202300169240000786 отменена. На данный момент «идёт работа комиссии».
По информации «Нашего города» в 2022 году подобный аукцион выиграла компания ООО «Сибирьтранслес». Содержание зимних автомобильных дорог района обошлось в 31,7 млн рублей.
Ранее «Наш город» сообщал, что пациенты крупной тюменской больницы могут остаться без питания. Приостановлены торги на 314 млн рублей.