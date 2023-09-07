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«Машина вся в сколах»: лихач на внедорожнике испортил машины тюменцев у ТЭЦ-2

«Машина вся в сколах»: лихач на внедорожнике испортил машины тюменцев у ТЭЦ-2

7 сентября 2023, 13:00
Фото: 1MI
На Объездной дороге у ТЭЦ-2 лихачи ездят по обочине на больших скоростях. На это пожаловался читатель «Нашего города».

Инцидент произошел в четверг около 13:00. Водитель белого внедорожника решил проехать по трассе на Объездной дороге по обочине. Из-за большой скорости в рядом проезжающие машины полетели камни и мусор. У читателя «Нашего города» «машина вся в сколах».

Гонки по обочинеГонки по обочине
Гонки по обочине
Фото: Фото читатель "Нашего города"
«Постоянно ездят такие по обочинам. Их много на Воронинских горках, теперь и тут у ТЭЦ. Неужели ГИБДД экипаж не можете поставить?», — сообщил изданию тюменец Виталий В.

Ранее «Наш город» отмечал, что тюменская спортсменка погибла в Ленинградской области. В колонну велосипедистов врезался грузовик.

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