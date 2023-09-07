«Машина вся в сколах»: лихач на внедорожнике испортил машины тюменцев у ТЭЦ-2

Инцидент произошел в четверг около 13:00. Водитель белого внедорожника решил проехать по трассе на Объездной дороге по обочине. Из-за большой скорости в рядом проезжающие машины полетели камни и мусор. У читателя «Нашего города» «машина вся в сколах».