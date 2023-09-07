Крупные пробки сковали движение в южной части Объездной дороги Тюмени

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
Из-за аварии пробки на Объездной дороге и улице Мельникайте растянулись почти на 4,5 километра. Вечером в городе произошло только четыре ДТП.
Пробка в 2 километра отмечается на Объездной дороге при въезде в Тюмень. По данным 2ГИС, в городе серьёзных затруднений на других улицах Тюмени нет. Пробки оцениваются в шесть баллов.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени из-за огромных пробок 6 сентября резко выросли цены на такси. Число заказов существенно увеличилось.