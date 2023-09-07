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Published Сегодня, 13:20

Modified Сегодня, 13:20

Updated Сегодня, 13:20

Пробки в Тюмени

Крупные пробки сковали движение в южной части Объездной дороги Тюмени

7 сентября 2023, 13:20
Фото: 1MI
Пробки в Тюмени
В областной столице в четверг фиксируются большие заторы. По данным тюменских водителей, в районе круга Мельникайте- Федюнинского произошло ДТП.

Из-за аварии пробки на Объездной дороге и улице Мельникайте растянулись почти на 4,5 километра. Вечером в городе произошло только четыре ДТП.

пробки в Тюменипробки в Тюмени
пробки в Тюмени

Пробка в 2 километра отмечается на Объездной дороге при въезде в Тюмень. По данным 2ГИС, в городе серьёзных затруднений на других улицах Тюмени нет. Пробки оцениваются в шесть баллов.

Огромные пробки сковали движение транспорта в южной части Тюмени
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Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени из-за огромных пробок 6 сентября резко выросли цены на такси. Число заказов существенно увеличилось.

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#Общество#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#Безопасность на дорогах
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