Известны причины ареста экс-кандидата в гордуму Манукяна

Ранее «Наш Город» писал, что Рудика Манукяна отправили в СИЗО на этой неделе. Там он будет находиться до 24 октября. Незадолго до ареста представитель партии «Новый люди» заявил о том, что снимает свою кандидатуру с выборов из-за болезни.