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Известны причины ареста экс-кандидата в гордуму Манукяна

Известны причины ареста экс-кандидата в гордуму Манукяна

7 сентября 2023, 03:47
Фото: 1MI
Экс-кандидата в депутаты Тюменской городской Думы от партии «Новые люди» Рудика Манукяна отправили под арест за мошенничество. Как выяснилось, Манукян завышал объемы проведенных работ по обслуживанию автомобильных трасс.
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Арест

Большая часть контрактов фирмы «УралСтрой», руководителем которой является Манукян, была выполнена в рамках заказа департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени и служб заказчика Ленинского округа. По данным источника Ура.Ру, в ближайшее время в деле появится еще один фигурант — тот, кто подписывал акт приемки.

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Ранее «Наш Город» писал, что Рудика Манукяна отправили в СИЗО на этой неделе. Там он будет находиться до 24 октября. Незадолго до ареста представитель партии «Новый люди» заявил о том, что снимает свою кандидатуру с выборов из-за болезни.

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