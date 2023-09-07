Известны причины ареста экс-кандидата в гордуму Манукяна

Posted Сегодня, 03:47
Published Сегодня, 03:47
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Updated Сегодня, 03:49
Большая часть контрактов фирмы «УралСтрой», руководителем которой является Манукян, была выполнена в рамках заказа департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени и служб заказчика Ленинского округа. По данным источника Ура.Ру, в ближайшее время в деле появится еще один фигурант — тот, кто подписывал акт приемки.
Ранее «Наш Город» писал, что Рудика Манукяна отправили в СИЗО на этой неделе. Там он будет находиться до 24 октября. Незадолго до ареста представитель партии «Новый люди» заявил о том, что снимает свою кандидатуру с выборов из-за болезни.