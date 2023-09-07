Итоги дня Тюмени: уволен начальник УМВД, погибла 15-летняя тюменка, незаконная мечеть

Люди обеспокоены строительством необычного здания среди жилых домов. По мнению горожан, здесь возводят мечеть. Горожан не радует перспектива подобного соседства. Местные жители признались, что против открытия мечети в жилом секторе. С вопросом о том, что строится на улице Степной «Наш Город» обратился в департамент земельных отношений и градостроительства администрации Тюмени. Выяснилось, что участок находится в собственности физического лица. Здесь можно строить жилой дом и приусадебный земельный участок.