Итоги дня Тюмени: уволен начальник УМВД, погибла 15-летняя тюменка, незаконная мечеть

Posted Сегодня, 18:33
Published Сегодня, 18:33
Modified Сегодня, 18:33
Updated Сегодня, 18:33
Леонид Коломиец ушел в отставку. С официального сайта МВД России по Тюменской области информация о Коломийце уже убрана. Врио назначен Вячеслав Шуляк, ранее занимавший должность заместителя начальника.
Сообщения об увольнении Коломиеца муссировались в тюменских СМИ уже неделю. В ближайшее время главный полицейский Тюменской области подаст рапорт об увольнении, а вместе с ним покинут должности начальник УБЭП Алексей Похиленко и замначальника УМВД Максим Ежов.
Известно, что Максим Ежов продолжает работу в должности замначальника полиции.
На трассе «Скандинавия» под Санкт-Петербургом произошло ужасное ДТП. Грузовик влетел в толпу спортсменов-велосипедистов, ехавших по обочине.
Тюменскую девушку звали Кира Пашкевич. Ранее жила в Ишиме. ДТП произошло в Ленинградской области. Грузовик влетел в автомобиль сопровождения, машина столкнулась со спортсменами. В аварии погибли две девочки.
Люди обеспокоены строительством необычного здания среди жилых домов. По мнению горожан, здесь возводят мечеть. Горожан не радует перспектива подобного соседства. Местные жители признались, что против открытия мечети в жилом секторе. С вопросом о том, что строится на улице Степной «Наш Город» обратился в департамент земельных отношений и градостроительства администрации Тюмени. Выяснилось, что участок находится в собственности физического лица. Здесь можно строить жилой дом и приусадебный земельный участок.
В Федеральное агентство водных ресурсов уже направлены предложения о включении мероприятий по расчистке реки Туры в границах Тюмени в новый федеральный проект по экологическому оздоровлению водных объектов и выделении финансирования.
В адрес Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России отправлены сведения о запланированных мероприятиях в рамках проекта региональной программы по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений централизованных систем водоотведения на период до 2030 года.
Впрочем, по словам чиновников, выделение денежных средств из федерального бюджета на очистку и проведение необходимых работ, на уровне воды в Туре существенно не скажутся.