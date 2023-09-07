«Дороги смерти»: как тюменские власти причастны к росту жутких ДТП

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
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Updated Сегодня, 08:48
Городские власти регулярно хвастаются тем, как развивается дорожная сеть в городе. Однако гордятся обычно объемами, а не качеством, которое в последние годы не просто оставляет желать лучшего, а подвергает водителей опасности.
«Дело в том, что все импортные автомобили, в том числе со сборкой в России, имеют интеллектуальные системы курсовой устойчивости или системы „антибукса“. Они нужны для того, чтобы при начале движения автомобиль поехал прямо и не пробуксовывал на дороге. И эти автомобили рассчитываются на шероховатое покрытие, как в стране производства. Такое покрытие обеспечивает большую безопасность. В дождь и особенно в снег, благодаря шероховатостям под колесом не создается пленки», — говорит председатель политсовета Тюменского регионального отделения партии «Народ против коррупции» Алексей Савоськин.
По словам общественника, в свое время региональный «Народный фронт» сумел убедить городских властей в том, что необходимо производить более дорогой в изготовлении щебеночно-мастичный асфальтобетон, который как раз и отличается наличием жесткого рельефа.
«Главное слово здесь — мастика. Не асфальтобетонная смесь на битуме, а именно мастика. При изготовлении ЩеМа (щебеночно-мастичный асфальтобетон — прим.ред.) нет мелкой фракции — только крупный щебень, чтобы шероховатость получить», — объясняет Савоськин.
Но на сегодняшний день новые дороги в городе выкладывают из битума. Он быстро выпаривается и рельеф с дороги исчезает вовсе. Вы можете наглядно увидеть, но новый, идеально гладкий асфальт, отражает солнце, ведь его гладкая поверхность напоминает каток, значительно увеличивая тормозной путь автомобиля.
«Судя по всему, под видом ЩеМа просто изготавливают подделку, чтобы извлечь коммерческую выгоду. Заказчики контролировать это не хотят и официально департамент дорожной инфраструктуры и транспорта ответил мне, что наличие шероховатости они не контролируют вовсе, а значит — подрядчик решает сам что ему укладывать. Однако градостроительный кодекс говорит об обратном — все решение принимаются заказчиком», — говорит общественник.
А потому подрядные организации, которые сейчас активно кладут в городе асфальт, экономят — используя вместо ЩеМа битумную смесь. Там самым импортным автомобилям на тюменских дорогах не за что цепляться, а потому тормозной путь существенно увеличивается. А системы автомобилей распознают участки дороги из битума, как гололед и ведут себя непредсказуемо, что повышает риск возникновения ДТП.
«Подрядчики воруют деньги и экономят, но никто ничего не проверяет и весь город постепенно покрывается битумом», — подчеркивает Савоськин.
Стоит также отметить, что департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени напрямую руководит глава города Руслан Кухарук. Недавно он отчитался о выполнении плана по строительству дорог и сообщил о том, что в планах администрации сделать порядка еще 60 км дорог.
«Среди ключевых объектов, которые будут введены в этом году, — улицы Фармана Салманова, Тимофея Кармацкого, Константина Посьета, Николая Никитина (от ул. К. Посьета до ул. Монтажников), Газовиков», — добавил Кухарук.
Уже сейчас на улице Водопроводной, где активно идет ремонт дороги, укладывают битум. Подрядчик — «Пышмаавтодор». Савоськин отметил, что ранее эта форма считалась надежной и работы выполняла качественно, однако сейчас и они перешли на использование битума. Этой фирмой руководит Сергей Зюзгин. В 2022 году выручка компании составила 1,1 миллиарда рублей, что на 25% превышает прошлогодний показатель. Известно, что «Пышмаавтодор» отработала 33 контракта с с дорожным департаментом Тюмени, заработав 3,5 миллиарда рублей. Помимо этого компания участвовала в исполнении еще нескольких десятков контрактов на территории Тюменской области.
А потому сейчас, когда даже те компании, которые ранее считались надежными, переходят на экономию средств, выбирая битум и заливая им дороги, остается надеяться лишь на контроль со стороны заказчиков, однако, как уже отмечал Алексей Савоськин, к исполнению контрактов по укладке дорог сейчас относятся «спустя рукава».
Регулярно городская и областная ГИБДД отчитываются о росте числа ДТП. Тюменская область уже вошла в число регионов с худшими показателями по количеству пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях.
В регионе на 100 тысяч автомобилей приходится 185,9 ДТП с пострадавшими. Для сравнения, в Югре на 100 тысяч автомобилей приходится 59,8 аварий с пострадавшими, на Ямале — 41,5 ДТП.
Причем в 2022 году показатели Тюменской области были лучше — на 100 тысяч автомобилей приходилось 152,3 аварии с пострадавшими, число пострадавших на 100 тысяч населения составляло 95 человек.
Однако, пока большинство людей винит в росте аварий водителей, пешеходов или инспекторов, битумных дорог в городе становится все больше, а самое страшное, что этим материалом покрывают перекрестки, на которых случается наибольшее число ДТП.
«Основа безопасности дорожного движения для автомобилистов — сцепление машины с дорогой. Для дрифта — битумные дороги хороши. Для безопасной поездки на машине с детьми — это катастрофа. А потому водителям лучше не ездить по блестящей колее, которая на этом материале образуется достаточно быстро. Особенно это касается мотоциклистов, им гладкая дорога попросту противопоказана», — рекомендует тренер по экстремальному вождению Ахмет Разиев.
Источник редакции в Госавтоинспекции пояснил, что многие аварии в городе происходят именно из-за того, что водителю не удается рассчитать тормозной путь, однако виною тому может быть именно дорожное покрытие.
«Нам остается только рекомендовать водителям увеличивать расчет на тормозной путь. У нас причем в статистику не идет случаи без пострадавших, а в зад кому-то каждый день въезжают и это не потому что водители идиоты, а часто машина подводит и не может уверенно остановиться там, где нужно. Думаю, что это может быть связано с битумным покрытием», — говорит инсайдер.
Уже сейчас необходимо проводить рейды по тюменским дорогам для того, чтобы выявлять нарушения при укладке дорожного покрытия и обращаться к подрядчикам, чтобы они исправляли работу, выполненную с браком.
«И переделывать все это подрядчикам придется за свой счет. Это весьма справедливо, учитывая, что они напрямую воровали деньги, заложенные в госконтракт, выполняя работы некачественно», — говорит Савоськин.
В перспективе департаменту дорожной инфраструктуры и транспорта в Тюмени необходимо включить рельеф дороги в критерии оценивания и более строга следить за исполнением контрактов. В противном случае, весь голод окажется залит битумом, что может повлечь сотни смертельных ДТП, в которых виноваты будут те, кто допустил укладку дорог, провоцирующую продление тормозного пути автомобиля. Ведь порою для того, чтобы пешеход остался жив и не был сбит автомобилем, не хватает нескольких сантиметров, которые могла бы обеспечить качественная рельефная дорога из ЩеМа.