В перспективе департаменту дорожной инфраструктуры и транспорта в Тюмени необходимо включить рельеф дороги в критерии оценивания и более строга следить за исполнением контрактов. В противном случае, весь голод окажется залит битумом, что может повлечь сотни смертельных ДТП, в которых виноваты будут те, кто допустил укладку дорог, провоцирующую продление тормозного пути автомобиля. Ведь порою для того, чтобы пешеход остался жив и не был сбит автомобилем, не хватает нескольких сантиметров, которые могла бы обеспечить качественная рельефная дорога из ЩеМа.