nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:00

Published Сегодня, 11:00

Modified Сегодня, 11:02

Updated Сегодня, 11:02

Депутаты гордумы пригласили тюменцев участвовать в едином дне голосования

Депутаты гордумы пригласили тюменцев участвовать в едином дне голосования

7 сентября 2023, 11:00
Фото: 1MI
Руководители четырех фракций в Тюменской городской Думе напомнили жителям, что 10 сентября в том числе состоятся выборы депутатов городской Думы. Из 36 депутатов 10 будут избраны по партийным спискам, 26 — по одномандатным избирательным округам.

Руководитель фракции «Единая Россия» Дмитрий Осипов отметил, что в выборах могут участвовать свыше 580 тысяч жителей Тюмени.

Дорогие земляки! В день голосования мы все определяем, как будут решаться вопросы развития экономики, образования, здравоохранения, культуры, спорта, экологии и многих других важных направлений. Призываю каждого из вас не оставаться в стороне! — подчеркнул Дмитрий Александрович.

В областной столице будут работать 299 участковых избирательных комиссий, подчеркнул лидер фракции КПРФ Сергей Пыхалов.

Уважаемые тюменцы! Участие в выборах — это не только право выразить свою позицию по отношению к власти — действующей или будущей, это, прежде всего, гражданский долг каждого россиянина, потому что выборы определяют наше будущее. 10 сентября приглашаю вас прийти на избирательные участки и сделать свой выбор, — обратился Сергей Анатольевич.

Руководитель фракции ЛДПР Дмитрий Елагин сказал, что тюменцы всегда отличались высокой социальной активностью, стремлением сделать любимый город лучше и прекраснее.

Дорогие горожане! От предстоящих выборов зависит, как будет развиваться ваш микрорайон, улицы, дворы, как будут решаться многие вопросы местного значения в течение пяти лет. Только вы, избиратели, можете решить, кто из кандидатов заслуживает вашего голоса. Приходите 10 сентября на избирательные участки и голосуйте! — призвал Дмитрий Николаевич.

По мнению лидера фракции «Справедливая Россия» Владимира Гороховцева, предстоящие выборы — важнейшее событие в жизни областного центра.

Будущее нашего города зависит от личного выбора и активной гражданской позиции жителей. Мнение каждого из вас повлияет на развитие Тюмени в ближайшие годы. Дорогие земляки! Не упустите возможность выбрать достойного представителя, который будет отстаивать ваши интересы и работать на благо родного города, — подытожил Владимир Павлович.
#Тюмень#Голосование#Депутаты#Выборы#Тюменская городская Дума#Единый день голосования#Анастасия Имамахметова
Подпишитесь
Теперь официально: начальник УМВД по Тюменской области Коломиец уволен с должности
Сегодня, 06:14
Тюменцев испугала строящаяся в частном секторе на Московском тракте незаконная мечеть
Сегодня, 11:30
«Дороги смерти»: как тюменские власти причастны к росту жутких ДТП
Сегодня, 08:46
Тюменцам рассказали, как лучше провести долгие осенние вечера
Сегодня, 12:09
Тюменские власти просят деньги у федералов на очистку Туры
Сегодня, 04:32
Депутат Алексей Нечаев предложил увольнять чиновников по итогам народной оценки
Сегодня, 11:55