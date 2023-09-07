Депутаты гордумы пригласили тюменцев участвовать в едином дне голосования

Руководители четырех фракций в Тюменской городской Думе напомнили жителям, что 10 сентября в том числе состоятся выборы депутатов городской Думы. Из 36 депутатов 10 будут избраны по партийным спискам, 26 — по одномандатным избирательным округам.

Руководитель фракции «Единая Россия» Дмитрий Осипов отметил, что в выборах могут участвовать свыше 580 тысяч жителей Тюмени. Дорогие земляки! В день голосования мы все определяем, как будут решаться вопросы развития экономики, образования, здравоохранения, культуры, спорта, экологии и многих других важных направлений. Призываю каждого из вас не оставаться в стороне! — подчеркнул Дмитрий Александрович. В областной столице будут работать 299 участковых избирательных комиссий, подчеркнул лидер фракции КПРФ Сергей Пыхалов. Уважаемые тюменцы! Участие в выборах — это не только право выразить свою позицию по отношению к власти — действующей или будущей, это, прежде всего, гражданский долг каждого россиянина, потому что выборы определяют наше будущее. 10 сентября приглашаю вас прийти на избирательные участки и сделать свой выбор, — обратился Сергей Анатольевич. Руководитель фракции ЛДПР Дмитрий Елагин сказал, что тюменцы всегда отличались высокой социальной активностью, стремлением сделать любимый город лучше и прекраснее. Дорогие горожане! От предстоящих выборов зависит, как будет развиваться ваш микрорайон, улицы, дворы, как будут решаться многие вопросы местного значения в течение пяти лет. Только вы, избиратели, можете решить, кто из кандидатов заслуживает вашего голоса. Приходите 10 сентября на избирательные участки и голосуйте! — призвал Дмитрий Николаевич. По мнению лидера фракции «Справедливая Россия» Владимира Гороховцева, предстоящие выборы — важнейшее событие в жизни областного центра. Будущее нашего города зависит от личного выбора и активной гражданской позиции жителей. Мнение каждого из вас повлияет на развитие Тюмени в ближайшие годы. Дорогие земляки! Не упустите возможность выбрать достойного представителя, который будет отстаивать ваши интересы и работать на благо родного города, — подытожил Владимир Павлович.