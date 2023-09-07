Чистовая отделка главного корпуса ТюмГУ начнется в 2024 году

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Published Сегодня, 04:44
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В январе 2024 году начнется чистовая отделка в строящемся главном корпусе тюменского госуниверситета. АО «Мостострой-11» проводит работы на объекте, находящемся на улице Республики. Как сообщает издание Тюменская линия, строители планируют утеплить фасад здания и запустить отопление до зимы. После чего можно будет перейти к внутренней отделке.
— В первую очередь до зимы хотим закрыть тепловой контур, завести профили, смонтировать с их помощью внутренний двор. Стекло пока поставлять сюда не будем, чтобы не испортить, закроем все сэндвич-панелями, — рассказал директор филиала АО «Мостострой-11» Иван Худяков.
Напомним, что работы на объекте начались в апреле 2021 года. Издание «Nashgorod.ru» сообщало, что правительство выделит на реконструкцию корпуса ТюмГУ около миллиарда рублей. Общая площадь строения 33 тысячи квадратных метров. За время работ строители использовали огромное количество бетона — около 27 тыс. кубометров. 15 тыс. кубометров — на свайное основание и буросекущие сваи, которые ограждают котлован, ограничивают зону влияния массивного здания на памятники архитектуры. Еще 10 тыс. бетона — на монолитные стены.
В начале этого года мы сообщали, что корпус достроен до 3 этажа. Кстати, тогда, опираясь на прогнозы специалистов, мы рассказали, что летом начнутся работы по устройству фасада. Строительные работы продвигаются стремительными темпами.
Худяков отметил, что дефицита рабочих у филиала не наблюдается. Однако он рассказал, что на темпы строительства влияют другие факторы. А именно то, что часть оборудования не может быть импортозамещена. Кроме того, организация испытывает некоторые трудности с логистикой. Но директор филиала АО «Мостострой-11» уверяет, что рабочие идут четко по графику, укладываясь во все сроки.
Основные силы брошены на работу над кровлей корпуса. Худяков заверил, что на объекте уже ведутся штукатурные работы и монтаж внутренних сетей. Планируется, что новый корпус ТюмГУ на улице Леспублики 9 распахнет свои двери 1 сентября 2024 года.
Ранее мы писали о том, в ТюмГУ обсудили, каким должно быть современное образовательное пространство. Преподаватели, студенты, школьники и жители города познакомились с ходом строительства главного учебно-лабораторного корпуса университета на улице Республики.