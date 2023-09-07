Чистовая отделка главного корпуса ТюмГУ начнется в 2024 году

Худяков отметил, что дефицита рабочих у филиала не наблюдается. Однако он рассказал, что на темпы строительства влияют другие факторы. А именно то, что часть оборудования не может быть импортозамещена. Кроме того, организация испытывает некоторые трудности с логистикой. Но директор филиала АО «Мостострой-11» уверяет, что рабочие идут четко по графику, укладываясь во все сроки.