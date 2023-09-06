Змея напугала жителей многоэтажного дома в Тюмени

Posted Сегодня, 16:27
Published Сегодня, 16:27
Modified Сегодня, 16:27
Updated Сегодня, 16:27
«Вызов от взволнованных жильцов служба экстренного реагирования приняла, но в течение часа так никто и не приехал. Змею засунул в банку какой-то мужик и унес в неизвестном направлении», — сообщила тюменка Ольга Г. изданию 72.ru.
Ранее «Наш город» сообщал, что в июле тюменцев напугало нашествие змей на Ялуторовском и Велижанском тракте. Рептилии встречались на даче и в лесу несколько раз. Они сами, в принципе, боятся человека и стараются уползти