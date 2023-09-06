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Updated Сегодня, 16:27

Змея в Тюмени.

Змея напугала жителей многоэтажного дома в Тюмени

6 сентября 2023, 16:27
Фото: 1MI
Змея в Тюмени.
В областной столице на улице Республики, 164 горожан напугала змея. Рептилию заметили на газоне у подъезда жилого дома.
«Вызов от взволнованных жильцов служба экстренного реагирования приняла, но в течение часа так никто и не приехал. Змею засунул в банку какой-то мужик и унес в неизвестном направлении», — сообщила тюменка Ольга Г. изданию 72.ru.
Фото: Фото тюменка Ольга Г.

Ранее «Наш город» сообщал, что в июле тюменцев напугало нашествие змей на Ялуторовском и Велижанском тракте. Рептилии встречались на даче и в лесу несколько раз. Они сами, в принципе, боятся человека и стараются уползти

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#Происшествия#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#Змеи
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