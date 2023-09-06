«Зачем мне нищеброд»: сколько должен зарабатывать мужчина по мнению тюменок?

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
Сейчас средняя зарплата в Тюмени колеблется в районе 75 тысяч рублей. Это по официальным данным. Однако не каждая женщина в городе считает такой заработок достаточным, чтобы вступить в отношения с мужчиной.
«Я зарабатываю в 2 раза больше, мне зачем рядом человек, который не может увеличить свои доходы и найти способ реализовать себя. Девочки сейчас в 20-25 лет проходят период, когда начинают хорошо зарабатывать и по глупости выбирают себе нищих парней, которым дают деньги в долг или даже просто так. Нищебродов и лентяев обеспечивать не надо, ищите достойных мужчин», — говорит тюменка Валерия Колокольцева, работающая в нефтегазовой сфере.
Несмотря на то, что статистически зарплата женщин на 15% ниже, чем у мужчин на аналогичных должностях, многим тюменкам удается устроиться так, чтобы быть полностью независимой и жить в достатке. Мы опросили женщин, которые зарабатывают больше среднего показателя по городу, и они заявили, что их мужчина должен получать, как минимум, 250 тысяч рублей в месяц.
«Разумеется, большую часть зарплаты мужчина должен отдавать в дом — жене. А зарплата женщины — это ее личное дело. Это суровая правда. Мужчина — добытчик. Женщина же должна работать лишь в удовольствие, иначе семейный компас будет смещен, и благополучия в союзе не будет. Вы можете представить счастливую жену, которая отпахала на работе, убрала дом и приготовила еду? Вот и я нет», — говорит Елизавета Горлатова, работающая руководителем отдела в крупной фирме.
Но у женщин, зарабатывающих ниже среднего показателя, запросы немного ниже, вдобавок они считают, что главное — это не сумма, а то, куда идут заработанные деньги. В среднем женщины с меньшим заработком готовы мириться с зарплатой мужчины в 70-100 тысяч рублей.
«Главное, чтобы это все тратилось не на гулянки, а на семью! А то часто встречаются сейчас мужики, которые все деньги спускают на выпивку, игры или встречи с друзьями. Еще хуже, когда подключаются казино и ставки», — считает менеджер тюменской компании Дарья Сухова.
Такие повышенные запросы к мужчинам психолог Петр Зосимов объясняет современной тенденцией к женской независимости и переосмыслением семейных ценностей. Ведь в современном мире есть семьи, в которых зарабатывает женщина, а мужчина порою может вовсе на работать.
«У нас сейчас в обществе популярно направление, когда с мужчины снимают ответственность за обеспечение жены и детей. Популярнее всего сейчас ситуация, когда оба партнера работают и их суммарный заработок считается общим. Однако часто женщину вынуждают заниматься делами, которые принято называть „женскими“, а потому дамы слишком устают и жаждут хотя бы часть ответственности переложить на мужчину, что возвращает нас к востребованности классической модели мужчины-добытчика», — считает эксперт.
Вместе с этим женщины сейчас активно развиваются в ментальном плане и в приоритет ставят себя, а не отношения и детей, а потому главным критерием в отношениях для них становится личный комфорт, который во многом зависит от финансового благополучия.
Также, по мнению психолога, современная женщина готова на одиночество, которое все меньше осуждается в обществе. Если ранее незамужнюю девушку в 23 года считали старой девой, то теперь быть свободной и к 30 годам — норма.
«И, я полагаю, эта тенденция будет развиваться. Однако никто не отменял сценарий, когда пара развивается совместно и достигает успехов в союзе, такие отношения зачастую самые крепкие», — говорит Зосимов.
У мужчин в требованиях к даме сердца финансовая составляющая озвучивается редко, чаще всего им важно отношение женщины к дому и семье. Однако значимую роль играет и внешность.
«Каждый хочет себе красивую жену с хорошими формами, которая приберется и накормит, с которой есть о чем поговорить. А злобная мегера, которая просит только денег, никому не нужна. Я считаю, что женщина может позволить себе быть слабой и положиться на мужчину. Тогда он будет готов отдавать ей зарплату, если будет получать взамен уют и любовь», — говорит нефтяник Павел Ющенко.
Также многие мужчины выразили надежду на понимание со стороны женщин, ведь добиться высокой оплаты труда не так просто, и не каждый может открыть свой бизнес, который «выстрелит», а потому тюменкам, по запросу кавалеров, стоит чуть снизить требования к будущим мужьям.