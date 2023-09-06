«Зачем мне нищеброд»: сколько должен зарабатывать мужчина по мнению тюменок?

Несмотря на то, что статистически зарплата женщин на 15% ниже, чем у мужчин на аналогичных должностях, многим тюменкам удается устроиться так, чтобы быть полностью независимой и жить в достатке. Мы опросили женщин, которые зарабатывают больше среднего показателя по городу, и они заявили, что их мужчина должен получать, как минимум, 250 тысяч рублей в месяц.