Во всех регионах РФ с 29 сентября по 15 октября пройдет «Цифровой диктант»

Издание gorod55.ru пишет, что диктант включает тестирования, которые разработаны с учетом разных возрастных категорий: для детей (7 — 13 лет), подростков (14 — 17 лет), взрослых (18 — 59 лет) и людей старшего возраста (60 лет и старше). В каждом тестировании будет 4 смысловых блока. Первый посвящен основам цифрового потребления — знанию разных устройств и базовых программ и приложений. Второй блок посвящен цифровым компетенциям: работе с соцсетями, интернет-магазинами, другими онлайн-платформами. Третий — цифровой безопасности, включая защиту персональных данных и устройств. Четвертый блок будет посвящен новым технологиям, в том числе искусственному интеллекту и умным голосовым помощникам.