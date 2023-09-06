Во всех регионах РФ с 29 сентября по 15 октября пройдет «Цифровой диктант»

Posted Сегодня, 14:26
Published Сегодня, 14:26
Modified Сегодня, 14:26
Updated Сегодня, 14:26
Издание gorod55.ru пишет, что диктант включает тестирования, которые разработаны с учетом разных возрастных категорий: для детей (7 — 13 лет), подростков (14 — 17 лет), взрослых (18 — 59 лет) и людей старшего возраста (60 лет и старше). В каждом тестировании будет 4 смысловых блока. Первый посвящен основам цифрового потребления — знанию разных устройств и базовых программ и приложений. Второй блок посвящен цифровым компетенциям: работе с соцсетями, интернет-магазинами, другими онлайн-платформами. Третий — цифровой безопасности, включая защиту персональных данных и устройств. Четвертый блок будет посвящен новым технологиям, в том числе искусственному интеллекту и умным голосовым помощникам.
По словам главы РАЭК, организатора всероссийской акции «Цифровой диктант» Сергея Гребенникова, на первый взгляд уровень цифровой грамотности должен только расти, поскольку все используют цифровые сервисы и гаджеты. Однако технологии стремительно развиваются, появляются новые цифровые угрозы, поэтому в проведении такой акции видится большая востребованность. Результатом будет не только индекс цифровой грамотности россиян, но также личный результат участников, позволяющий узнать зоны роста и улучшить компетенции.
Граждане России, которые примут участие в «Цифровом диктанте», смогут ознакомиться с отечественными цифровыми продуктами и сервисами — в составлении вопросов принимали участие представители российских ИТ-компаний. Все участники смогут пройти работу над ошибками на сайте проекта на следующий день после завершения акции — 16 октября.
Глава АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко отметил, что цифровые сервисы сегодня являются частью жизни каждого жителя России. Однако получать от них максимальный эффект можно только при условии правильного пользования этими технологиями. Плуготаренко выразил уверенность, что проект, который изначально был просветительским, стал определенным «знаком качества»: для всех ассоциирующих себя с цифровыми продуктами и сервисами чем выше результат диктанта, тем сильнее ты «прокачан».
Он добавил, что особенную ценность представляет поддержка акции со стороны крупных цифровых компаний, что демонстрирует не только социальную ответственность, но также вклад в развитие отечественных решений в отрасли информационных технологий.
В прошлом сезоне «Цифрового диктанта» участниками акции стали свыше 919 тысяч россиян со всей страны. В текущем году акция планирует стать более масштабной. Результатом диктанта станет определение индекса цифровой грамотности населения России.