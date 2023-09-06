nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:15

Published Сегодня, 10:15

Modified Сегодня, 10:17

Updated Сегодня, 10:17

Сотрудники "Газпрома", находясь на вахте, смогли досрочно принять участие в выборах губернатора Тюменской области

Вахтовики «Газпрома» на Ямале организованно проголосовали на выборах тюменского главы

6 сентября 2023, 10:15
Фото: 1MI
Сотрудники "Газпрома", находясь на вахте, смогли досрочно принять участие в выборах губернатора Тюменской области
Сотрудники компании «Газпром», находясь на вахте, смогли принять участие в голосовании губернатора Тюменской области. Отдать свой голос за понравившегося кандидата можно было в избирательном участке вахтового поселка.

Сотрудники «Газпрома», находясь на вахте, смогли проголосовать за кандидатов на выборах губернатора Тюменской области. TG-канал «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ» сообщает, что специалисты, работающие в труднодоступных или отдаленных местностях Надымского и Пуровского района смогли принять участие в досрочном голосовании.

Избирательные участки были организованы в вахтовых поселках. Напомним, что день выборов губернатора Тюменской области совсем скоро — в это воскресенье, 10 сентября.

Жители Заболотья встали на защиту депутата Урамаева и грозятся бойкотировать выборы
Узнать подробнее

Ранее мы писали, что член партии «Новые люди» Манукян снял свою кандидатуру на должность главы региона. Сначала он сообщил о том, что у него начались проблемы со здоровьем. А позднее мы опубликовали данные, в которых говорится, что Манукян находится в СИЗО из-за подозрений в мошенничестве.

Кроме того, мы писали эксклюзивный материал о том, как пройдут выборы. Как и за кого голосуют горожане можно прочитать здесь.

Читайте также:
Как пройдут выборы в Тюмени 10 сентября 2023 годаВ Тюмени в день выборов пройдет розыгрыш квартир и автомобилейВ Тюмени готовятся к провокациям на выборах после военного мятежа Пригожина
#Общество#Бизнес#Тюмень#Деньги#Новости тюмени#Тюменцы#Выборы#Выборы губернатора#Анастасия Ильина
Подпишитесь
«Зачем мне нищеброд»: сколько должен зарабатывать мужчина по мнению тюменок?
Сегодня, 10:25
«Ломаются судьбы и техника»: чем опасен ретроградный Меркурий в сентябре?
Сегодня, 07:22
«Спонсируем живодеров?»: почему фото с экзотическими животными необходимо запретить
Вчера, 09:44
Тюменец продает портрет президента Путина за 1,3 млн рублей
Сегодня, 08:54
Дожди не спасли Туру: уровень воды в тюменской реке побил исторический минимум
Сегодня, 04:09
«Новая волна?»: в Тюмени заговорили о повторной мобилизации
Вчера, 13:34