Вахтовики «Газпрома» на Ямале организованно проголосовали на выборах тюменского главы

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
Сотрудники «Газпрома», находясь на вахте, смогли проголосовать за кандидатов на выборах губернатора Тюменской области. TG-канал «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ» сообщает, что специалисты, работающие в труднодоступных или отдаленных местностях Надымского и Пуровского района смогли принять участие в досрочном голосовании.
Избирательные участки были организованы в вахтовых поселках. Напомним, что день выборов губернатора Тюменской области совсем скоро — в это воскресенье, 10 сентября.
Ранее мы писали, что член партии «Новые люди» Манукян снял свою кандидатуру на должность главы региона. Сначала он сообщил о том, что у него начались проблемы со здоровьем. А позднее мы опубликовали данные, в которых говорится, что Манукян находится в СИЗО из-за подозрений в мошенничестве.
Кроме того, мы писали эксклюзивный материал о том, как пройдут выборы. Как и за кого голосуют горожане можно прочитать здесь.