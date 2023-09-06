Вахтовики «Газпрома» на Ямале организованно проголосовали на выборах тюменского главы

Ранее мы писали, что член партии «Новые люди» Манукян снял свою кандидатуру на должность главы региона. Сначала он сообщил о том, что у него начались проблемы со здоровьем. А позднее мы опубликовали данные, в которых говорится, что Манукян находится в СИЗО из-за подозрений в мошенничестве.