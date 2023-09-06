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Published Сегодня, 10:56

Modified Сегодня, 10:56

Updated Сегодня, 10:56

В Ялуторовске во время ремонта рухнул балкон

В Ялуторовске во время ремонта рухнул балкон

6 сентября 2023, 10:56
Фото: 1MI
В многоквартирном доме на улице Скворцова-Степанова обрушился балкон. Очевидцы сообщают, что в это время на четвёртом этаже здания шел ремонт.

Пострадавших нет, местные жители вызывали скорую помощь.

«Там и нижний балкон последние дни доживает», — отметила жительница Тюменской области Яна Б.

Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил провести проверку по факту обрушения балкона. В ходе неё установят все обстоятельства и причины произошедшего.

В Ялуторовске обрушился балконВ Ялуторовске обрушился балкон
В Ялуторовске обрушился балкон
Фото: тг-канал "Тюмень №1"
Два человека пострадали при обрушении рынка в поселке под Тюменью
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Ранее «Наш город» сообщал, что в июне по улице Беловежской, 5 (Тюмень) произошло обрушения потолка в одной из квартир. В результате происшествия травмы получили несовершеннолетний ребенок и его мама. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль ход проверки по данному делу.

#Происшествия#Александр Мязин#Тюменцы#Обрушение
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