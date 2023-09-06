В Ялуторовске во время ремонта рухнул балкон

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
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Пострадавших нет, местные жители вызывали скорую помощь.
«Там и нижний балкон последние дни доживает», — отметила жительница Тюменской области Яна Б.
Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил провести проверку по факту обрушения балкона. В ходе неё установят все обстоятельства и причины произошедшего.
Ранее «Наш город» сообщал, что в июне по улице Беловежской, 5 (Тюмень) произошло обрушения потолка в одной из квартир. В результате происшествия травмы получили несовершеннолетний ребенок и его мама. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль ход проверки по данному делу.