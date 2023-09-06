В Ялуторовске во время ремонта рухнул балкон

Ранее «Наш город» сообщал, что в июне по улице Беловежской, 5 (Тюмень) произошло обрушения потолка в одной из квартир. В результате происшествия травмы получили несовершеннолетний ребенок и его мама. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль ход проверки по данному делу.