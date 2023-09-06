В тюменском суде прошла апелляция по делу скандальной стримерши «Жади»

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 07:37
Updated Сегодня, 07:37
Вчера в Тюменском областном суде рассматривалась апелляция на решение о мере пресечения для скандальной стримерши «Жади», которую обвиняют в истязании двоих детей 4 и 12 лет.
Источник редакции сообщил, что заседания должно было начаться в 10:00, однако к рассмотрению апелляции приступили лишь в 15:30. Сторона защиты планировала добиться того, чтобы женщину отпустили под домашний арест, однако в этом требовании судом было отказано.
«Прокурор решила, что это обосновано. Хотя объективных доказательств вины пока нет. Также ее оставили в СИЗО, объяснив это тем, что ее еще ждет стационарная проверка в психиатрической клинике. Сейчас женщина останется в заключении до 10 октября. Однако до этого времени диагностику провести скорее всего не успеют», — сообщает собственный источник редакции.
Напомним, что «Жади» направили в психиатрическую клинику Москвы для того, чтобы провести более полную экспертизу. В Тюмени врач счел необходимым более глубокое исследование состояния женщины.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что тюменские полицейские задержали педофила, который совращал детей в батутном центре. С одной из своих учениц он даже снял видео интимного характера.