В тюменском суде прошла апелляция по делу скандальной стримерши «Жади»

Источник редакции сообщил, что заседания должно было начаться в 10:00, однако к рассмотрению апелляции приступили лишь в 15:30. Сторона защиты планировала добиться того, чтобы женщину отпустили под домашний арест, однако в этом требовании судом было отказано.