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Тюменская стримерша "Жади" хочет вернуться домой из СИЗО

В тюменском суде прошла апелляция по делу скандальной стримерши «Жади»

6 сентября 2023, 07:35
Фото: Объединенная пресс-служба судов Тюменской области
Тюменская стримерша "Жади" хочет вернуться домой из СИЗО

В тюменском суде прошла апелляция по делу скандальной стримерши «Жади»

В ходе заседания сторона защиты просила изменить меру пресечения для женщины и отправить ее из СИЗО под домашний арест.
Сюжет
Дети

Вчера в Тюменском областном суде рассматривалась апелляция на решение о мере пресечения для скандальной стримерши «Жади», которую обвиняют в истязании двоих детей 4 и 12 лет.

Источник редакции сообщил, что заседания должно было начаться в 10:00, однако к рассмотрению апелляции приступили лишь в 15:30. Сторона защиты планировала добиться того, чтобы женщину отпустили под домашний арест, однако в этом требовании судом было отказано.

«Прокурор решила, что это обосновано. Хотя объективных доказательств вины пока нет. Также ее оставили в СИЗО, объяснив это тем, что ее еще ждет стационарная проверка в психиатрической клинике. Сейчас женщина останется в заключении до 10 октября. Однако до этого времени диагностику провести скорее всего не успеют», — сообщает собственный источник редакции.

Напомним, что «Жади» направили в психиатрическую клинику Москвы для того, чтобы провести более полную экспертизу. В Тюмени врач счел необходимым более глубокое исследование состояния женщины.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что тюменские полицейские задержали педофила, который совращал детей в батутном центре. С одной из своих учениц он даже снял видео интимного характера.

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#Общество#Происшествия#Тюмень#Дети#Тюменская область#Новости тюмени#Тюменцы#Дела судебные#Алиса Вернер
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