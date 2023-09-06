nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:31

Published Сегодня, 14:31

Modified Сегодня, 14:31

Updated Сегодня, 14:31

В Тюмени резко выросли цены на такси из-за пробок и повышенного спроса

В Тюмени резко выросли цены на такси из-за пробок и повышенного спроса

6 сентября 2023, 14:31
Из-за огромных пробок в областной столице резко выросли цены на такси. По информации тюменских водителей число заказов существенно увеличилось.
«Что твориться на дорогах. Поприезжали все, да ещё весь город раскопали и как всегда осенью», — сообщил «Нашему городу» таксист Вадим Т.

Поездки на 5-6 минут стоили 200 — 290 рублей, но из-за повышенного спроса цены поднялись почти до 400. Похожая ситуация наблюдалась 5 сентября.

Повышенный спрос на таксиПовышенный спрос на такси
Повышенный спрос на такси
Фото: Скрин предоставил "Нашему городу" Вадим Т.

По данным онлайн-сервисов, в городе пробки составили 8 баллов. Встало движение на Объездной дороге и в центре Тюмени. Крупные заторы в районе моста Влюбленных, улицах Челюскинцев и Мельникайте.

В Тюмени цены на такси резко выросли, у водителей требуют путевые листы
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменцы пожаловались «Нашему городу» на серьёзное повышении стоимости услуг такси. Один и тот же маршрут теперь оценивается агрегаторами в 1,5 — 2 раза дороже. Повышение цен наблюдается с 1 сентября.

Читайте также:
Огромные пробки сковали движение транспорта в южной части ТюмениВ Тюмени в ближайшие годы может появиться электричкаТюменцы сообщают о резком росте аварийности трассы на улице Запольной
#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#Безопасность на дорогах#Такси
Подпишитесь
«Зачем мне нищеброд»: сколько должен зарабатывать мужчина по мнению тюменок?
Сегодня, 10:25
«Ломаются судьбы и техника»: чем опасен ретроградный Меркурий в сентябре?
Сегодня, 07:22
«Остался без защиты?»: окружной суд увез тюменца от адвоката в Новосибирск
Сегодня, 12:51
Тюменец продает портрет президента Путина за 1,3 млн рублей
Сегодня, 08:54
Дожди не спасли Туру: уровень воды в тюменской реке побил исторический минимум
Сегодня, 04:09
Тюменский микробиолог нашел в зоне СВО зараженных птиц, готовых нести смерть в Россию
Сегодня, 12:38