В Тюмени резко выросли цены на такси из-за пробок и повышенного спроса

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменцы пожаловались «Нашему городу» на серьёзное повышении стоимости услуг такси. Один и тот же маршрут теперь оценивается агрегаторами в 1,5 — 2 раза дороже. Повышение цен наблюдается с 1 сентября.