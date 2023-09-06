В Тюмени резко выросли цены на такси из-за пробок и повышенного спроса

Posted Сегодня, 14:31
Published Сегодня, 14:31
Modified Сегодня, 14:31
Updated Сегодня, 14:31
«Что твориться на дорогах. Поприезжали все, да ещё весь город раскопали и как всегда осенью», — сообщил «Нашему городу» таксист Вадим Т.
Поездки на 5-6 минут стоили 200 — 290 рублей, но из-за повышенного спроса цены поднялись почти до 400. Похожая ситуация наблюдалась 5 сентября.
По данным онлайн-сервисов, в городе пробки составили 8 баллов. Встало движение на Объездной дороге и в центре Тюмени. Крупные заторы в районе моста Влюбленных, улицах Челюскинцев и Мельникайте.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменцы пожаловались «Нашему городу» на серьёзное повышении стоимости услуг такси. Один и тот же маршрут теперь оценивается агрегаторами в 1,5 — 2 раза дороже. Повышение цен наблюдается с 1 сентября.