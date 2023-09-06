В Тюмени банда малолеток обокрала пекарню. Видео

Posted Сегодня, 16:38
Published Сегодня, 16:38
Modified Сегодня, 17:48
Updated Сегодня, 17:48
Продавцы окрикнули их, но молодые люди быстро убежали во двор. Поймать их не удалось.
«На Олимпийской, 6а в пекарне „Добрый пекарь“, малолетки повадились воровать продукцию», — сообщает Telegram-канал «Тюмень онлайн».
Ранее «Наш город» сообщал, что в июне мужчину осудили на 3 года за кражу алкоголя и кошачьего корма. Ранее Сергей Б. был осужден за кражу по статье КоАП, но в этот раз суд приговорил его к наказанию по уголовной статье.