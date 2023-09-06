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Published Сегодня, 16:38

Modified Сегодня, 17:48

Updated Сегодня, 17:48

В Тюмени банда малолеток обокрала пекарню. Видео

В Тюмени банда малолеток обокрала пекарню. Видео

6 сентября 2023, 16:38
Фото: 1MI
В областной столице на улице Олимпийской двое малолетних парней стащили бутылку газировки и выпечку. Инцидент произошел в заведении «Добрый пекарь».

Продавцы окрикнули их, но молодые люди быстро убежали во двор. Поймать их не удалось.

«На Олимпийской, 6а в пекарне „Добрый пекарь“, малолетки повадились воровать продукцию», — сообщает Telegram-канал «Тюмень онлайн».
Видео: тг-канал "Тюмень онлайн"

Ранее «Наш город» сообщал, что в июне мужчину осудили на 3 года за кражу алкоголя и кошачьего корма. Ранее Сергей Б. был осужден за кражу по статье КоАП, но в этот раз суд приговорил его к наказанию по уголовной статье.

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