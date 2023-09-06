В Тюмени банда малолеток обокрала пекарню. Видео

Ранее «Наш город» сообщал, что в июне мужчину осудили на 3 года за кражу алкоголя и кошачьего корма. Ранее Сергей Б. был осужден за кражу по статье КоАП, но в этот раз суд приговорил его к наказанию по уголовной статье.