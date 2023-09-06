В Тобольском районе ФСБ пресекла канал контрабанды осетра и нельмы

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
Тюменцы занимались добычей незаконным немаркированной рыбы на реке Иртыш, занесенной в Красную книгу РФ.
«Незаконный промысел осуществляли нанятые ей рыбаки, которые привозили рыбу на территорию ее частного домовладения, где сортировали по видам», — сообщили в РУФСБ России по Тюменской области.
Рыбу расфасовывали и замораживали в морозильных камерах в ходе обыска были изъяты 139 осетров общим весом более 126 кг, стерлядь более 470 кг и нельма более 20 кг. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 171.1 и ч. 3 ст. 258.1 УК РФ.
Ранее «Наш город» сообщал, что жители Тобольска занимались незаконной рыбалкой. За прошедшие полгода они выловили рыбы на 60 млн рублей.