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Жители занимались незаконной ловлей рыбы

В Тобольском районе ФСБ пресекла канал контрабанды осетра и нельмы

6 сентября 2023, 10:54
Фото: 1MI
Жители занимались незаконной ловлей рыбы
Операция прошла совместно с СОБР «Сова» Управления Росгвардии по Тюменской области. В ходе оперативных мероприятий удалось задержать лидера организованной группы жительницы Тобольского района и ее сообщников.

Тюменцы занимались добычей незаконным немаркированной рыбы на реке Иртыш, занесенной в Красную книгу РФ.

«Незаконный промысел осуществляли нанятые ей рыбаки, которые привозили рыбу на территорию ее частного домовладения, где сортировали по видам», — сообщили в РУФСБ России по Тюменской области.

Рыбу расфасовывали и замораживали в морозильных камерах в ходе обыска были изъяты 139 осетров общим весом более 126 кг, стерлядь более 470 кг и нельма более 20 кг. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 171.1 и ч. 3 ст. 258.1 УК РФ.

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Ранее «Наш город» сообщал, что жители Тобольска занимались незаконной рыбалкой. За прошедшие полгода они выловили рыбы на 60 млн рублей.

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#Общество#Происшествия#Александр Мязин#Дела судебные
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