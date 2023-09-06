В Тобольском районе ФСБ пресекла канал контрабанды осетра и нельмы

Рыбу расфасовывали и замораживали в морозильных камерах в ходе обыска были изъяты 139 осетров общим весом более 126 кг, стерлядь более 470 кг и нельма более 20 кг. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 171.1 и ч. 3 ст. 258.1 УК РФ.