В Банке ДОМ. РФ назвали регионы с высоким спросом на ипотеку в августе

Наибольшим спросом в августе пользовались программы «Семейная ипотека» и «Льготная на новостройки» — общая сумма составила свыше 15 миллиардов рублей. На программу кредитования ИТ-специалистов пришлось 11 процентов оформленных кредитов, или 2,4 миллиарда рублей. Программой на приобретение готовой недвижимости воспользовались в 7,5% случаев — сумма составила 1,6 миллиарда рублей. На покупку строящегося жилья вне программ с господдержкой пришлось 5,7% оформленных кредитов на сумму 1,3 миллиарда рублей. Еще 3,5% кредитов оформлено по «Дальневосточной ипотеке» — 800 миллионов рублей.