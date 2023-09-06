В Банке ДОМ. РФ назвали регионы с высоким спросом на ипотеку в августе

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
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Updated Сегодня, 09:50
В десятку регионов, лидирующих по данному показателю, также вошли Приморский край — около 900 миллионов рублей, Новосибирская область — 850 миллионов рублей, Татарстан и Ростовская область — по 700 миллионов рублей, Самарская область — 650 миллионов рублей.
В августе текущего года больше всего показатель вырос в Самарской области — в 3,6 раза, Ростовской области и Приморском крае — в 2,2 раза, Новосибирской области и на Кубани — в 1,6 раза, Тюменской области — в 1,5 раза.
Жилищные условия за месяц улучшили около 4 тысяч семей. Данный показатель превышает прошлогодний за аналогичный период на 15 процентов. Общая сумма оформленных кредитов составила 21,5 миллиарда рублей.
«Спрос на улучшение жилищных условий в августе сохранился на высоком уровне. Отмечу структурные изменения: если больше года в фокусе внимания клиентов был вторичный рынок, сейчас интерес сместился в сторону первичного сегмента, где у банков продолжают действовать госпрограммы с выгодными ставками», — отметил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.
Наибольшим спросом в августе пользовались программы «Семейная ипотека» и «Льготная на новостройки» — общая сумма составила свыше 15 миллиардов рублей. На программу кредитования ИТ-специалистов пришлось 11 процентов оформленных кредитов, или 2,4 миллиарда рублей. Программой на приобретение готовой недвижимости воспользовались в 7,5% случаев — сумма составила 1,6 миллиарда рублей. На покупку строящегося жилья вне программ с господдержкой пришлось 5,7% оформленных кредитов на сумму 1,3 миллиарда рублей. Еще 3,5% кредитов оформлено по «Дальневосточной ипотеке» — 800 миллионов рублей.