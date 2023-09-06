В тюменских поликлиниках появились вакцины от гриппа: кто получит их в первую очередь

Специалисты назвали новый вид вируса «Эриусом». Специалисты Роспотребнадзора сообщали, что симптомы заболевания этим вирусом не отличаются от симптомов заболевания предыдущим. Кроме того, их можно спутать с симптомами ОРВИ. Кстати говоря, мы писали, что из-за волны осенних заболеваний в городских аптеках поднялись цены на противовирусные препараты. И это вполне логично: есть спрос — будет и предложение. Провизоры сообщали нашему изданию, что наиболее часто горожане покупают капли для носа, таблетки от першения в горле, витамины для поддержания иммунитета, горчичные пластыри.