В тюменских поликлиниках появились вакцины от гриппа: кто получит их в первую очередь

Posted 6 сентября 2023, 03:26
Published 6 сентября 2023, 03:26
Modified 30 ноября, 17:47
Updated 30 ноября, 17:47
В Тюменской области стартовала сезонная прививочная кампания. Полмиллиона прививок от гриппа поступило в городские поликлиники. В региональном департаменте здравоохранения сообщили, что на данный момент тюменцам доступны три вида таких прививок. Все они распределены по тюменским поликлиникам, школам и пунктам помощи.
Специалисты советуют ставить прививки в первую очередь тюменцам, входящим в группу риска. А это школьники, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями и работники соцсферы. Аллергические реакции на компоненты прививки или лекарственные препараты, а также обострение хронических заболеваний может являться противопоказанием для прививания. В департаменте отметили, что пройти вакцинацию можно до конца октября. Специалисты сообщили, что актуальнее ставить прививку в сентября, поскольку организму человека необходимо несколько недель, чтобы сформировать иммунитет к прививке.
Ранее мы сообщали, что в стране появился новый вид коронавируса. COVID-19 дошел и до нашего региона. По последним подсчетам около 30 жителей Тюменской области перенесли это тяжелое заболевание.
Специалисты назвали новый вид вируса «Эриусом». Специалисты Роспотребнадзора сообщали, что симптомы заболевания этим вирусом не отличаются от симптомов заболевания предыдущим. Кроме того, их можно спутать с симптомами ОРВИ. Кстати говоря, мы писали, что из-за волны осенних заболеваний в городских аптеках поднялись цены на противовирусные препараты. И это вполне логично: есть спрос — будет и предложение. Провизоры сообщали нашему изданию, что наиболее часто горожане покупают капли для носа, таблетки от першения в горле, витамины для поддержания иммунитета, горчичные пластыри.
Ну, а мы в свою очередь делали подборку с ценами на осенние продукты, которые тюменцы используют в качестве народного средства в борьбе с болезнями. Если хотите узнать, сколько стоит мед, малина, лимон, чеснок и имбирь, то проходите по ссылке.
Кроме того, накануне мы публиковали материал, в котором сообщаются практические советы, как помочь своему ребенку в непростой период осенней хандры. А вы знали, что самыми распространенными детскими заболеваниями в этот период являются отит и конъюнктивит? Как распознать эти заболевания и вовремя помочь малышу - можно прочитать здесь.