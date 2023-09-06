Тюменский микробиолог нашел в зоне СВО зараженных птиц, готовых нести смерть в Россию

Владислав взял академический отпуск и призвался в ряды вооруженных сил РФ. Во время службы будущий биолог проходил службу в эскадроне почетного кавалерийского эскорта президента России. Он спортсмен в течение шести лет и достиг определенных успехов в одной из восточных единоборств, но ему пришлось сделать выбор в пользу получения высшего образования.