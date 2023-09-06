Тюменский микробиолог нашел в зоне СВО зараженных птиц, готовых нести смерть в Россию

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
Тюменец Владислав Савченко, оказавшийся в командировке в Донецке, заключил контракт с Минобороны, он служит на Донбассе санинструктором в спецназе. Весной он обнаружил в Херсоне биолабораторию, об этом Владислав рассказал журналисту тюменского издания «Вслух.ру».
Изначально Владислав родился в семье военного, однако он решил выбрать гражданскую профессию и после окончания школы поступил на биологический факультет Тюменского государственного университета. Известно, что его отец ранее воевал в Афганистане и Чечне.
Владислав взял академический отпуск и призвался в ряды вооруженных сил РФ. Во время службы будущий биолог проходил службу в эскадроне почетного кавалерийского эскорта президента России. Он спортсмен в течение шести лет и достиг определенных успехов в одной из восточных единоборств, но ему пришлось сделать выбор в пользу получения высшего образования.
Через несколько лет Владислав закончил обучение в ТюмГУ и устроился в научно-технический центр «Вектор» в Новосибирске, где он совместно с коллегами занимался разработкой вакцин против различных острых инфекционных заболеваний.
Два года назад он вернулся в Тюмень и продолжил работать в лаборатории Института прикладной биологии, где увлекся микробиологией и изучал патогенные микроорганизмы.
В сентябре прошлого года он отправился в служебную командировку в университет в Донецке. Там проводили расследование деятельности секретных американских биолабораторий, которые занимались созданием опасных вирусов.
С началом СВО тюменцу предложили вернуться в областную столицу, но Владислав решил остаться и подписал контракт. Ему было присвоено специальное звание, и его направили в отряд для выполнения особых задач в Херсонской области.
В зоне ответственности отряда оказалась территория биосферного заповедника Аска́ния-Но́ва, брошенная сбежавшими украинскими националистами и их пособниками из числа ученых Харьковского университета. Здесь была обнаружена биолаборатория, где украинские учёные ставили опыты над животными и птицами.
Образцы Владислав направил их в лабораторию Министерства обороны РФ, эксперты подтвердили их опасность. Выяснилось, что биологи заражали перелетных птиц опасными для человека штаммами вирусных заболеваний. Был выявлен штамм H5N8 (птичий грипп) с летальностью до 40%. Все материалы передавали за рубеж.
С 19 июня Владимир заключил новый контракт на полгода. Сейчас он служит в должности санитарного инструктора десантно-штурмовой роты.