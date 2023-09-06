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Военные учения

Тюменский микробиолог нашел в зоне СВО зараженных птиц, готовых нести смерть в Россию

6 сентября 2023, 12:38
Фото: 1MI
Военные учения
На Донбассе в зоне СВО задействованы представители разных видов и родов вооруженных сил России, включая артиллеристов, танкистов, летчиков и даже микробиологов. Для них тоже нашлось применение.

Тюменец Владислав Савченко, оказавшийся в командировке в Донецке, заключил контракт с Минобороны, он служит на Донбассе санинструктором в спецназе. Весной он обнаружил в Херсоне биолабораторию, об этом Владислав рассказал журналисту тюменского издания «Вслух.ру».

Изначально Владислав родился в семье военного, однако он решил выбрать гражданскую профессию и после окончания школы поступил на биологический факультет Тюменского государственного университета. Известно, что его отец ранее воевал в Афганистане и Чечне.

Служба в эскадроне почетного кавалерийского эскорта

Владислав взял академический отпуск и призвался в ряды вооруженных сил РФ. Во время службы будущий биолог проходил службу в эскадроне почетного кавалерийского эскорта президента России. Он спортсмен в течение шести лет и достиг определенных успехов в одной из восточных единоборств, но ему пришлось сделать выбор в пользу получения высшего образования.

Через несколько лет Владислав закончил обучение в ТюмГУ и устроился в научно-технический центр «Вектор» в Новосибирске, где он совместно с коллегами занимался разработкой вакцин против различных острых инфекционных заболеваний.

Два года назад он вернулся в Тюмень и продолжил работать в лаборатории Института прикладной биологии, где увлекся микробиологией и изучал патогенные микроорганизмы.

В сентябре прошлого года он отправился в служебную командировку в университет в Донецке. Там проводили расследование деятельности секретных американских биолабораторий, которые занимались созданием опасных вирусов.

Решил остаться и подписал контракт.

С началом СВО тюменцу предложили вернуться в областную столицу, но Владислав решил остаться и подписал контракт. Ему было присвоено специальное звание, и его направили в отряд для выполнения особых задач в Херсонской области.

В зоне ответственности отряда оказалась территория биосферного заповедника Аска́ния-Но́ва, брошенная сбежавшими украинскими националистами и их пособниками из числа ученых Харьковского университета. Здесь была обнаружена биолаборатория, где украинские учёные ставили опыты над животными и птицами.

Образцы Владислав направил их в лабораторию Министерства обороны РФ, эксперты подтвердили их опасность. Выяснилось, что биологи заражали перелетных птиц опасными для человека штаммами вирусных заболеваний. Был выявлен штамм H5N8 (птичий грипп) с летальностью до 40%. Все материалы передавали за рубеж.

С 19 июня Владимир заключил новый контракт на полгода. Сейчас он служит в должности санитарного инструктора десантно-штурмовой роты.

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