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Тюменские врачи ввели 4-летнего ребенка в кому, чтобы спасти его от страшной болезни

Тюменские врачи ввели 4-летнего ребенка в кому, чтобы спасти его от страшной болезни

6 сентября 2023, 05:41
Фото: Департамент здравоохранения ТО
Огромная команда хирургов и анестезиологов помогла юной тюменке в борьбе со страшной болезнью. Безобидная, казалось бы, ветрянка привела к ухудшению состояния малышки до такой степени, что у ребенка начался сепсис, распространившийся на многие органы.

Тюменские врачи намеренно ввели 4-летнюю девочку в кому, чтобы спасти ей жизнь. В департаменте здравоохранения Тюменской области сообщили, что спасением малышки занимались медработники ОКБ№2. Ребенок поступил в медучреждение с осложненной ветрянкой.

На фоне, казалось бы, этой безобидной болезни у ребенка развился сепсис. Он распространился на несколько органов. Специалисты приняли решение незамедлительно ввести девочку в кому, а затем подключить к аппарату ИВЛ. Девочки назначили вазопрессорную поддержку, антибактериальную, инфузионную и симптоматическую терапии. Врач Александр Ахматов рассказал, что ребенок находился под круглосуточным наблюдением специалистов.

Огромной команде анестезиологов-реаниматологов, хирургов и других специалистов удалось стабилизировать состояние ребенка.

— На первом этапе лечения мы вскрыли и дренировали флегмоны, провели хирургическую обработку пораженных участков. Так как в области бедра мы наблюдали некроз кожи, команда хирургов выполнила поэтапную пластику кожного покрова, — Валерий Чевжик, заведующий детским хирургическим отделением №2 .

Ранее мы писали о том, что по вине тюменских врачей беременная девушка заработала рак. Осенью 2021 года девушка была поставлена на учет в ранние сроки беременности в ГБУЗ «Областная больница № 4» города Ишим. В этом медучреждении пациентка наблюдалась во время всего течения беременности. Оказалось, что из-за нарушений в работе врачей у девушки несвоевременно нашли рак. Судебно-медицинская экспертиза доказала халатность врачей.

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