Тюменские врачи ввели 4-летнего ребенка в кому, чтобы спасти его от страшной болезни

Ранее мы писали о том, что по вине тюменских врачей беременная девушка заработала рак. Осенью 2021 года девушка была поставлена на учет в ранние сроки беременности в ГБУЗ «Областная больница № 4» города Ишим. В этом медучреждении пациентка наблюдалась во время всего течения беременности. Оказалось, что из-за нарушений в работе врачей у девушки несвоевременно нашли рак. Судебно-медицинская экспертиза доказала халатность врачей.