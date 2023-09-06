Тюменские власти сообщили, когда в домах включат отопление

Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
Он отметил, что этом году общий объем средств, направленных на реконструкцию и ремонт теплосетей и котельных города, составил около 2,5 млрд рублей.
«Сегодня мы увидели, что все объекты практически завершены», — сообщил Руслан Кухарук.
Стоит отметить, что почти 50% школ и детсадов и медицинских учреждений подали заявки, в них уже поступает тепло.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские чиновники проверили готовность теплосетей к отопительному сезону в Тюмени.