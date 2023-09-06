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Posted Сегодня, 13:35

Published Сегодня, 13:35

Modified Сегодня, 13:35

Updated Сегодня, 13:35

Тепло в доме

Тюменские власти сообщили, когда в домах включат отопление

6 сентября 2023, 13:35
Фото: 1MI
Тепло в доме
Глава администрации областной столицы рассказал, когда в домах горожан станет тепло. Центральное отопление включат, когда температура воздуха не поднимется выше 8 градусов в течение пяти дней.

Он отметил, что этом году общий объем средств, направленных на реконструкцию и ремонт теплосетей и котельных города, составил около 2,5 млрд рублей.

«Сегодня мы увидели, что все объекты практически завершены», — сообщил Руслан Кухарук.

Стоит отметить, что почти 50% школ и детсадов и медицинских учреждений подали заявки, в них уже поступает тепло.

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Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские чиновники проверили готовность теплосетей к отопительному сезону в Тюмени.

#Общество#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#Погода в Тюмени
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