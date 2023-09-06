Тюменке, сломавшей ногу из-за открытого люка у «Колумба», выплатят 350 тыс рублей

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
Власти города выплатят 350 тысяч рублей девочке, упавшей в неогороженный люк. Такая информация появилась в официальном TG-канале тюменской прокуратуры после проведенной проверки.
Сообщается, что в прошлом году 12-летняя девочка шла в сторону ТРЦ «Колумб». Подросток проходил мимо дома 115 по улице Московский тракт. Юная тюменка упала в неогороженный люк. В результате падения девочка получила закрытый перелом наружной лодыжки правой голени. Прохожие подбежали на помощь к девочке, помогли ей выбраться из люка.
— Оказалось, что данное инженерное сооружение не предназначено для тепло/водоснабжения, коммуникации в нем отсутствуют, фактическое его назначение и владелец не установлены, — сообщили в ведомстве.
В тюменской прокуратуре отметили, что девочка теперь испытывает страх при виде люков. Кроме того ей был причинен моральный вред, который выразился в шоке, физической боли и сильном страхе. Все закончилось реабилитацией и длительным восстановлением здоровья. Центральный районный суд удовлетворил иск прокуратуры и взыскал в пользу девочки 350 тысяч рублей. Исполнение судебного решения на контроле прокуратуры округа.