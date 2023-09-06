Тюменке, сломавшей ногу из-за открытого люка у «Колумба», выплатят 350 тыс рублей

В тюменской прокуратуре отметили, что девочка теперь испытывает страх при виде люков. Кроме того ей был причинен моральный вред, который выразился в шоке, физической боли и сильном страхе. Все закончилось реабилитацией и длительным восстановлением здоровья. Центральный районный суд удовлетворил иск прокуратуры и взыскал в пользу девочки 350 тысяч рублей. Исполнение судебного решения на контроле прокуратуры округа.