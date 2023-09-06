nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:27

Published Сегодня, 09:27

Modified Сегодня, 09:29

Updated Сегодня, 09:29

Тюменке, сломавшей ногу из-за открытого люка у «Колумба», выплатят 350 тыс рублей

Тюменке, сломавшей ногу из-за открытого люка у «Колумба», выплатят 350 тыс рублей

6 сентября 2023, 09:27
Фото: 1MI
Юная тюменка упала в люк в Калининском округе. В результате чего получила серьезный шок и травму. Подросток теперь боится люков. Суд обязал выплатить ребенку компенсацию в виде 350 тысяч рублей.
Сюжет
Дети

Власти города выплатят 350 тысяч рублей девочке, упавшей в неогороженный люк. Такая информация появилась в официальном TG-канале тюменской прокуратуры после проведенной проверки.

Сообщается, что в прошлом году 12-летняя девочка шла в сторону ТРЦ «Колумб». Подросток проходил мимо дома 115 по улице Московский тракт. Юная тюменка упала в неогороженный люк. В результате падения девочка получила закрытый перелом наружной лодыжки правой голени. Прохожие подбежали на помощь к девочке, помогли ей выбраться из люка.

— Оказалось, что данное инженерное сооружение не предназначено для тепло/водоснабжения, коммуникации в нем отсутствуют, фактическое его назначение и владелец не установлены, — сообщили в ведомстве.

В тюменской прокуратуре отметили, что девочка теперь испытывает страх при виде люков. Кроме того ей был причинен моральный вред, который выразился в шоке, физической боли и сильном страхе. Все закончилось реабилитацией и длительным восстановлением здоровья. Центральный районный суд удовлетворил иск прокуратуры и взыскал в пользу девочки 350 тысяч рублей. Исполнение судебного решения на контроле прокуратуры округа.

Читайте также:
Тюменская прокуратура заинтересовалась аварией на улице ЩербаковаТюменская прокуратура обеспечила гражданам бесплатную парковку у ТЦ «Пригородный»В прокуратуре Тюменской области началась борьба за высокую должность«Добьемся своих квартир»: жалобу дольщиков скандального ЖК направили в прокуратуру
#Общество#Происшествия#Бизнес#Дети#Школьники#Деньги#Новости тюмени#Тюменцы#Дела судебные#Анастасия Ильина
Подпишитесь
«Зачем мне нищеброд»: сколько должен зарабатывать мужчина по мнению тюменок?
Сегодня, 10:25
«Ломаются судьбы и техника»: чем опасен ретроградный Меркурий в сентябре?
Сегодня, 07:22
«Спонсируем живодеров?»: почему фото с экзотическими животными необходимо запретить
Вчера, 09:44
Тюменец продает портрет президента Путина за 1,3 млн рублей
Сегодня, 08:54
Дожди не спасли Туру: уровень воды в тюменской реке побил исторический минимум
Сегодня, 04:09
«Новая волна?»: в Тюмени заговорили о повторной мобилизации
Вчера, 13:34