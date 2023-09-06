Тюменка прописала у себя 14 мигрантов, чтобы те помогли ей сделать ремонт

Тюменка прописала у себя 14 мигрантов. Такое количество иностранцев ей удалось набрать в период с июня прошлого года по июнь этого года. В тюменской прокуратуре заявили, что тем самым 34-летняя жительница областной столицы сейчас обвиняется по статье за фиктивную постановку на учет иностранных граждан по месту пребывания РФ.