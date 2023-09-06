Тюменка прописала у себя 14 мигрантов, чтобы те помогли ей сделать ремонт

Posted Сегодня, 06:04
Published Сегодня, 06:04
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Updated Сегодня, 06:06
Тюменка прописала у себя 14 мигрантов. Такое количество иностранцев ей удалось набрать в период с июня прошлого года по июнь этого года. В тюменской прокуратуре заявили, что тем самым 34-летняя жительница областной столицы сейчас обвиняется по статье за фиктивную постановку на учет иностранных граждан по месту пребывания РФ.
В ведомстве отметили, что тюменка прописала мигрантов у себя, но не предоставила им жилплощадь. Оказалось, что часть иностранцев, оценив добрые побуждения женщины, обещали помочь ей с ремонтом. Уголовное дело отправлено в Калининский суд.
Напомним, что человека, попавшего под такую статью, ждет штраф. Размер определяется суммой от 100 до 500 тысяч рублей. В некоторых случаях осужденных могут приговорить к принудительным работам на срок до 3 лет, с лишением права занимать определенные должности.