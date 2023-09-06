Тюменец продает портрет президента Путина за 1,3 млн рублей

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
Тюменец выставил на продажу портер президента РФ Владимира Путина. Заманчивое предложение горожанин опубликовал на сайте Авито. Об этом сообщает издание «Neft». Стоимость нарисованного главы государства — 1,3 млн. рублей.
На холсте изображен сам Владимир Путин в камуфляжной одежде и в очках с темными стеклами. Президент сидит верхом на медведе. Продавец указал, что категория товара б/у. Кроме того, он отметил, что картина принадлежала организации, которая сейчас закрывается.
Ранее мы сообщали о том, что тюменцы выставили на Авито ларек с хот-догами по цене телевизора. В Тюмени на продажу за 160 тысяч рублей выставили точку по продаже хот-догов в ТК «Тюменский». Стоимость готового бизнеса составляет 160 тысяч рублей.
По словам продавца точка работает уже пять лет и имеет большую клиентскую базу. Будущий покупатель получит торговую стойку, новый роликовый гриль, печку, два холодильника, один морозильный ларь, кассу, камеры видеонаблюдения, денежный ящик и сейф.