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Posted Сегодня, 08:54

Published Сегодня, 08:54

Modified Сегодня, 10:09

Updated Сегодня, 10:09

На президенте можно неплохо заработать.

Тюменец продает портрет президента Путина за 1,3 млн рублей

6 сентября 2023, 08:54
Фото: 1MI
На президенте можно неплохо заработать.
Заманчивое предложение появилось на сайте Авито. Продавец уверяет, что товар относится к категории б/у. И когда-то он принадлежал одной фирме. Однако компания готова расстаться с таким сокровищем.

Тюменец выставил на продажу портер президента РФ Владимира Путина. Заманчивое предложение горожанин опубликовал на сайте Авито. Об этом сообщает издание «Neft». Стоимость нарисованного главы государства — 1,3 млн. рублей.

На холсте изображен сам Владимир Путин в камуфляжной одежде и в очках с темными стеклами. Президент сидит верхом на медведе. Продавец указал, что категория товара б/у. Кроме того, он отметил, что картина принадлежала организации, которая сейчас закрывается.

Фото: Авито Тюмень

Ранее мы сообщали о том, что тюменцы выставили на Авито ларек с хот-догами по цене телевизора. В Тюмени на продажу за 160 тысяч рублей выставили точку по продаже хот-догов в ТК «Тюменский». Стоимость готового бизнеса составляет 160 тысяч рублей.

По словам продавца точка работает уже пять лет и имеет большую клиентскую базу. Будущий покупатель получит торговую стойку, новый роликовый гриль, печку, два холодильника, один морозильный ларь, кассу, камеры видеонаблюдения, денежный ящик и сейф.

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