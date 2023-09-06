Тюменец продает портрет президента Путина за 1,3 млн рублей

На холсте изображен сам Владимир Путин в камуфляжной одежде и в очках с темными стеклами. Президент сидит верхом на медведе. Продавец указал, что категория товара б/у. Кроме того, он отметил, что картина принадлежала организации, которая сейчас закрывается.