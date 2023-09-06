nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:52

Published Сегодня, 16:52

Modified Сегодня, 16:52

Updated Сегодня, 16:52

Дорога на Червишевском тракте

Трассу до Червишевского кладбища около Тюмени расширят до четырех полос

6 сентября 2023, 16:52
Фото: 1MI
Дорога на Червишевском тракте
Тюменские дорожники расширят до четырех полос трассу на подъезде к кладбищу на Червишевском тракте. На данном участке часто образуются пробки в поминальные даты.
«По информации „Уралуправтодора“, планируется расширение дороги до четырех полос и установка разделительных барьеров. Проектная документация уже есть, экспертизу она прошла», — сообщает 72.ru со ссылкой на власти Тюменской области.

Работы могут начаться не ранее 2025 года. Однако расходы бюджета пока не включают расширение дороги. Трасса соединит два района около Тюмени.

К 2034 году в Тюменской области планирует увеличить количество магистралей непрерывного движения с четырьмя полосами. Работы хотят провести на трассе Тюмень — Омск, на участке Тюмень — Ишим — граница Омской области, на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, на трассе Тюмень — Курган и подъезде к Тюмени на трассе «Иртыш». Запланировано строительство отдельных участков второго обхода Тюмени. В данные момент строители расширяют трассу в Богандинском до четырех полос. Её отроют в конце 2023 года.

«А что там не четырёхполоска до поворота на Лебяжку? Там надо выезд нормальный сделать, расширение дороги и разворот в кармане в сторону города. А то невозможно с кладбища выехать у горки. Из-за кустов ничего не видно», — сообщает тюменец Константин П.

Ранее «Наш город» сообщал, что Жители областной столицы сообщают о повышении аварийности на трассе по улице Запольной. В вечернее время автомобилисты не видят предупреждающих знаков, тут идёт ремонт. За последнюю неделю здесь произошло несколько ДТП.

Читайте также:
Под Тюменью задержали пьяного водителя и бесправника, купившего ВАЗ на 18-летиеТюменские водители боятся подростков, которые ездят по Объездной на быстрых самокатахКрупная пробка собралась в Тюмени на Московском тракте
#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#Дороги#Безопасность на дорогах
Подпишитесь
«Зачем мне нищеброд»: сколько должен зарабатывать мужчина по мнению тюменок?
Сегодня, 10:25
«Ломаются судьбы и техника»: чем опасен ретроградный Меркурий в сентябре?
Сегодня, 07:22
«Остался без защиты?»: окружной суд увез тюменца от адвоката в Новосибирск
Сегодня, 12:51
Тюменец продает портрет президента Путина за 1,3 млн рублей
Сегодня, 08:54
Дожди не спасли Туру: уровень воды в тюменской реке побил исторический минимум
Сегодня, 04:09
Тюменский микробиолог нашел в зоне СВО зараженных птиц, готовых нести смерть в Россию
Сегодня, 12:38