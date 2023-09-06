Трассу до Червишевского кладбища около Тюмени расширят до четырех полос

Posted Сегодня, 16:52
Published Сегодня, 16:52
Modified Сегодня, 16:52
Updated Сегодня, 16:52
«По информации „Уралуправтодора“, планируется расширение дороги до четырех полос и установка разделительных барьеров. Проектная документация уже есть, экспертизу она прошла», — сообщает 72.ru со ссылкой на власти Тюменской области.
Работы могут начаться не ранее 2025 года. Однако расходы бюджета пока не включают расширение дороги. Трасса соединит два района около Тюмени.
К 2034 году в Тюменской области планирует увеличить количество магистралей непрерывного движения с четырьмя полосами. Работы хотят провести на трассе Тюмень — Омск, на участке Тюмень — Ишим — граница Омской области, на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, на трассе Тюмень — Курган и подъезде к Тюмени на трассе «Иртыш». Запланировано строительство отдельных участков второго обхода Тюмени. В данные момент строители расширяют трассу в Богандинском до четырех полос. Её отроют в конце 2023 года.
«А что там не четырёхполоска до поворота на Лебяжку? Там надо выезд нормальный сделать, расширение дороги и разворот в кармане в сторону города. А то невозможно с кладбища выехать у горки. Из-за кустов ничего не видно», — сообщает тюменец Константин П.
Ранее «Наш город» сообщал, что Жители областной столицы сообщают о повышении аварийности на трассе по улице Запольной. В вечернее время автомобилисты не видят предупреждающих знаков, тут идёт ремонт. За последнюю неделю здесь произошло несколько ДТП.