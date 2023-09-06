Трассу до Червишевского кладбища около Тюмени расширят до четырех полос

К 2034 году в Тюменской области планирует увеличить количество магистралей непрерывного движения с четырьмя полосами. Работы хотят провести на трассе Тюмень — Омск, на участке Тюмень — Ишим — граница Омской области, на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, на трассе Тюмень — Курган и подъезде к Тюмени на трассе «Иртыш». Запланировано строительство отдельных участков второго обхода Тюмени. В данные момент строители расширяют трассу в Богандинском до четырех полос. Её отроют в конце 2023 года.