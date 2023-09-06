Тобольского экс-депутата не накажут за мошенничество на 1,5 млн руб

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
Областной суд отменил приговор и отправил дело на новое рассмотрение. По данным «Нашего города» следующее заседание назначено в Тобольском горсуде на 09:00 14 сентября, судья Терехова (дело № 1-437/2023).
Ещё в 2021 году «Наш город» сообщал, что Олег Подковыров возглавлял компанию «Аргумент», она занимается сносом зданий. С декабря 2018 года по декабрь 2019 года при исполнении работ в Тобольске организацию предоставила заказчику документацию, содержащую ложные сведения о размещении строительного мусора на городском полигоне. Городскому бюджету был нанесён ущерб в размере 1,5 млн рублей.
Ранее «Наш город» сообщал, что за период с 2018 по 2021 год компания «Аргумент» выступала ответчиком в суде 21 раз, еще по одному делу проходила в качестве истца.