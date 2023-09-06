Тобольского экс-депутата не накажут за мошенничество на 1,5 млн руб

Ещё в 2021 году «Наш город» сообщал, что Олег Подковыров возглавлял компанию «Аргумент», она занимается сносом зданий. С декабря 2018 года по декабрь 2019 года при исполнении работ в Тобольске организацию предоставила заказчику документацию, содержащую ложные сведения о размещении строительного мусора на городском полигоне. Городскому бюджету был нанесён ущерб в размере 1,5 млн рублей.