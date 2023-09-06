Терапевт рассказал, как действовать при получении ожога кипятком

Как передает NEWS.ru, после этого он рекомендовал накрыть ожог чистой марлей или салфеткой, чтобы предотвратить заражение. Видяскин настаивает на том, что в случае ожога нельзя прикладывать к нему лед, иначе можно сильнее повредить кожу, и не наносить на него мази на основе жира, а также сметану, так как это создает барьер для теплообмена и естественного охлаждения. Также он не советовал вскрывать опухоли на месте ожога, чтобы не допустить инфекции.