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Posted Сегодня, 17:48

Published Сегодня, 17:48

Modified Сегодня, 17:49

Updated Сегодня, 17:49

Терапевт рассказал, как действовать при получении ожога кипятком

6 сентября 2023, 17:48
Терапевт Игорь Видяскин посоветовал немедленно после ожога промыть поврежденный участок проточной водой в течение 10–20 минут.

Как передает NEWS.ru, после этого он рекомендовал накрыть ожог чистой марлей или салфеткой, чтобы предотвратить заражение. Видяскин настаивает на том, что в случае ожога нельзя прикладывать к нему лед, иначе можно сильнее повредить кожу, и не наносить на него мази на основе жира, а также сметану, так как это создает барьер для теплообмена и естественного охлаждения. Также он не советовал вскрывать опухоли на месте ожога, чтобы не допустить инфекции.

Врач допустил применение в случае необходимости безрецептурных обезболивающих препаратов. Однако в случае большого ожога или ожога лица, груди, паха, ноги или руки обязательно нужно сразу обратиться за помощью к медикам.

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