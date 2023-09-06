В Тюмени у абонентов Ростелекома массово пропал Интернет

Инсайдеры сообщили нам, что произошел обрыв линии Ростелекома. К моменту написания материала Интернет восстановился, его не было примерно час. Однако подобная неприятность вряд ли смогла удивить горожан. По словам наших возмущенных читателей, подобные проблемы с Интернетом компании Ростелеком — не редкость. Хотя, вряд ли можно себе представить жизнь без интернета в современном мире. Социальные сети, музыка, фильмы и даже работа и личная жизнь — теперь все это в интернете.