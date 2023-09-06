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Published Сегодня, 09:44

Modified Сегодня, 09:46

Updated Сегодня, 09:46

На интернет от Ростелекома в Тюмени жалуются все чаще.

В Тюмени у абонентов Ростелекома массово пропал Интернет

6 сентября 2023, 09:44
Фото: Екатерина Коломиец / 1MI
На интернет от Ростелекома в Тюмени жалуются все чаще.
Сегодня в областной столице произошел масштабный сбой Интернета от компании Ростелеком. Об этом нам сообщили читатели. Как им объяснили в компании, произошел обрыв линии провайдера. Однако сами представители компании отказываются от комментариев.

Глобальный сбой

Утром 6 сентября в областной столице произошло массовое отключение интернета от компании Ростелеком. Оказалось, что проблемы с интернетом наблюдались в различных частях города — от центра до микрорайонов. Особенно острой проблема стала для людей, работающих в сети или использующих Интернет в повседневной деятельности. Таких сейчас в Тюмени если не большинство, то точно половина.

— Интернет пропал в офисе компании и работа встала. Дома тот же провайдер и интернета также нет. Как работать — непонятно. Ещё и сроков не смогли обозначить точных, то до сегодня будет, то ли завтра. Кажется пора менять провайдера, потому что такие сбои недопустимы, как я считаю, — высказала свое мнение подписчица издания «Nashgorod.ru».

Инсайдеры сообщили нам, что произошел обрыв линии Ростелекома. К моменту написания материала Интернет восстановился, его не было примерно час. Однако подобная неприятность вряд ли смогла удивить горожан. По словам наших возмущенных читателей, подобные проблемы с Интернетом компании Ростелеком — не редкость. Хотя, вряд ли можно себе представить жизнь без интернета в современном мире. Социальные сети, музыка, фильмы и даже работа и личная жизнь — теперь все это в интернете.

Кому высказаться?

Тюменцы накопили большое количество претензий в адрес представителей провайдера. Подобные ситуации осложняются тем, что горожане не знают, кому высказать свои претензии, поэтому делятся наболевшим со СМИ.

Дело в том, что до представителей Ростелекома невозможно дозвониться. И да, мы тоже попробовали. Нужно подождать на линии несколько минут, разговаривая с виртуальным помощником, который не сможет ответить на интересующие вопросы. Затем необходимо нажать комбинацию из множества чисел и звездочек, прежде чем на другом конце провода услышишь голос оператора. Диспетчеры компании не отличаются особой вежливостью и желанием помочь. На большинство вопросов, заданных корреспондентом издания «Nashgorod.ru», они не ответили.

— Мы не знаем ничего об аварии. У нас нет данных об отключении интернета. Абоненты должны лично звонить нам. Мы ничем не можем помочь. Мы не предоставляем никакую информацию, — заученные ответы поступали от различных операторов. У диспетчера не возникло интереса к появившейся проблеме или желания помочь. Кроме того, сотрудники Ростелекома отказались предоставить контакты региональных представителей, ответив все той же заученной фразой «Никакие контакты мы не предоставляем. Ничего не знаем».

Интересно следующее: на сайте указаны контакты для СМИ. Но, неоднократно позвонив на эти номера, мы оставили попытку связаться с представителями Ростелекома. Так что вопросы остались и к качеству Интернета, и качеству работы сотрудников Ростелекома.

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Мифический Ростелеком

Замечания тюменцев в отношении провайдера и попытки дозвониться до его представителей натолкнули на мысль о том, что для обывателя Ростелеком недосягаем. А это подтверждает и следующая история от подписчицы. Девушка рассказала нашему изданию занятную историю о том, как подключила интернет.

— Изначально я хотела выбрать другого оператора. Но сотрудники компании не смогли провести провод до квартиры. Начались какие-то трудности. По совету знакомой я подключила Ростелеком. Пакет 3 в 1 должен был включать WI-FI, мобильный интернет и доступное кино. Я оплатила услуги установки, оплатила месяц пакета, оплатила аренду роутера. Расписалась в договоре. Сотрудник ушел. Провозился он с установкой около 4 часов, что уже меня насторожило. По телефону сказали, что это займет около полутора часов. Мне пришлось изменить планы, наблюдая, как Ростелеком плавно входит в мою жизнь. Установщик ушел. А я осталась без интернета на 2 недели, — рассказала нашему изданию подписчица.

По словам девушки, сутки после установки в квартире был интернет. Затем сигнал пропал, в том числе и на телефоне. Попытки дозвониться до оператора не дали результата.

— Я писала в чат поддержки каждый день. Сначала там тоже отвечает бот. Потом отвечают специалисты, которые каждый день задавали мне одни и те же вопросы. Оказалось, что за сутки у них стирается переписка. Мне приходилось на протяжении двух недель говорить разным людям свой адрес, контактные данные. Специалист не оставил мне копию договора. Он сказал, что договор один. Он хранится только у них. А все нужное есть под рукой — в приложении. Но когда я писала в чат поддержки мне сказали, что без договора не могут помочь. Прошло больше недели прежде чем я узнала, что договор не внесли в какую-то общую базу. И что решить проблемы с отсутствием WI-FI они не могут сейчас. Ушло еще несколько дней прежде чем они оформили мой договор и подключили меня к интернету, — рассказала тюменка.

Возмущению девушки не было предела. Она уверяла, что произвела оплату на месте, во время установки. Но к интернету представители компании смогли подключить ее только через 2 недели.

— Они сказали, что ошиблись и не внесли договор в базу, а я уже заплатила деньги. Я ответила им, чтобы они в таком случае приехали и забрали роутер и отключили все свои провода. На что мне ответили, что и этого они не могут сделать, потому что договора не существует, — поделилась историей тюменка.

Кроме того, девушка рассказала, что пошла на уступки сотрудников и вызвалась прийти в офис, чтобы вновь заключить договор и соблюсти все формальности. Однако диспетчеры ответили, что офиса Ростелекома в Тюмени нет. А значит и прийти не получится.

— Я была в шоке. Удивление сначала сменилось злостью, а потом отчаянием. Я думала, что потеряла деньги, думала, что нарвалась на мошенников. Поскольку договора нет, офиса нет, интернета нет, переписка удаляется автоматически, а диспетчеры не отвечают на звонки, — рассказала тюменка.
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Ранее портал «Nashgorod.ru» опубликовал эксклюзивный материал, содержащий практические советы о том, как подключить интернет дома. О том, какие провайдеры популярны у тюменцев и как найти лучшего поставщика услуг можно прочитать по ссылке.

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