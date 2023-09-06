Сбер выдал 4,8 млрд рублей на строительство ЖК «Этика» в Тюмени

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
Комплекс будет находиться между тремя водными объектами — Алебашевским озером, озером Круглое и рекой Турой. В проекте запланированы 8 кварталов, спроектированных по принципу «дворы без машин». Дома — разной высотности, от 7 до 25 этажей, с отдельными паркингами в каждом квартале. В центральной части комплекса будет обустроен бульвар с ландшафтным озеленением и игровыми площадками. Строительство первого дома завершится в середине 2026 года.
ЖК «Этика» будет располагаться в одном из самых перспективных районов Тюмени. В течение нескольких лет территория вокруг комплекса преобразится, появится событийный парк «Алебашево». Он станет точкой притяжения для всех горожан, — пояснил заместитель управляющего Западно-Сибирским отделением Сбербанка Александр Исаев.
ЖК «Этика» — особый для нас проект, к его реализации мы готовились около 4 лет. После завершения строительства здесь будут жить около 9 тысяч горожан. Очень рады, что финансовым партнером в таком масштабном проекте стал именно Сбер. Это уже второй контракт ГК «ТИС» со Сбером: банк предоставляет проектное финансирование и для строительства ЖК DOK. Спасибо коллегам за четкость и оперативность в решение любых вопросов! — заявила руководитель финансово-экономического отдела Группы компаний «ТИС» Наталья Литвиненко.