Сбер выдал 4,8 млрд рублей на строительство ЖК «Этика» в Тюмени

Комплекс будет находиться между тремя водными объектами — Алебашевским озером, озером Круглое и рекой Турой. В проекте запланированы 8 кварталов, спроектированных по принципу «дворы без машин». Дома — разной высотности, от 7 до 25 этажей, с отдельными паркингами в каждом квартале. В центральной части комплекса будет обустроен бульвар с ландшафтным озеленением и игровыми площадками. Строительство первого дома завершится в середине 2026 года.