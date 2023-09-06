Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 6 сентября

К вечеру температура воздуха опустится до +10…+16 градусов, которые будут ощущаться, как +11 градусов. В это время в городе скорость ветра уменьшится до 2 м/с. Ночью в Тобольске будет +4 градуса. Влажность в это время суток составит 92%. Западный ветер будет дуть в северной столице со скоростью 1,2 м/с. Световой день составит 13 часов и 40 минут. УФ-индекс при этом средний — 3.