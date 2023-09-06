Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 6 сентября

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В Тюмени 6 сентября будет облачно, но с прояснениями. Утром температура воздуха прогреется до +7…+15 градусов. Что будет ощущаться, как +9 градусов. В утренние часы влажность воздуха составит 75%. К полудню температура прогреется до +18 градусов, которые будут ощущаться, как +15 градусов. Влажность воздуха уменьшится до 47%. В первой половине дня в областной столице будет дуть северо-западный ветер со скоростью 2,7 — 3 м/с.
Вечером температура воздуха составит +11…+18 градусов, что будет ощущаться, как +12 градусов. К вечеру влажность воздуха увеличится до 66%. Западный ветер придет в областную столицу со скоростью 1,7 м/с. Ночью температура воздуха опустится до +5…+10 градусов. Влажность воздуха при этом составит 85%. В ночное время суток в городе будет дуть юго-западный ветер со скоростью 1,1 м/с.
Световой день продлится 13 часов и 36 минут. Синоптики обещают, что магнитное поле будет спокойным. УФ-индекс в городе средний — 3.
На севере региона — в Тобольске 6 сентября будет облачно, но с прояснениями. Утром температура воздуха в городе составит +7…+14 градусов. Влажность воздуха при этом увеличится до 78%. К полудню воздух прогреется до +15…+17 градусов, которые будут ощущаться, как +16 градусов. С утра и до полудня в городе будет дуть северо-западный ветер со скоростью 3,2 м/с. Днем влажность воздуха составит 51%.
К вечеру температура воздуха опустится до +10…+16 градусов, которые будут ощущаться, как +11 градусов. В это время в городе скорость ветра уменьшится до 2 м/с. Ночью в Тобольске будет +4 градуса. Влажность в это время суток составит 92%. Западный ветер будет дуть в северной столице со скоростью 1,2 м/с. Световой день составит 13 часов и 40 минут. УФ-индекс при этом средний — 3.
В Ялуторовске будет облачно, но с прояснениями. Утром температура воздуха будет +8…+15 градусов. При этом влажность воздуха составит 79%. К полудню температура воздуха прогреется до +16…+18 градусов, которые будут ощущаться, как +16 градусов. Утром и в полдень в городе будет главенствовать северо-западный ветер со скоростью 3,2 — 3,7 м/с. Влажность воздуха в обеденное время составит 52%.
Вечером температура воздуха опустится до +10…+16 градусов. Они будут ощущаться, как +11 градусов. При этом влажность воздуха увеличится до 71%. А скорость северо-западного ветра понизится до 2 м/с. Ночью в Ялуторовске +4 градуса. Влажность воздуха к этому времени увеличится до 90%. В город придет юго-западный ветер со скоростью 1,2 м/с. Световой день продлится 13 часов и 34 минуты.
+ 7 градусов будет утром в Заводоуковске. Влажность воздуха при этом составит 79%. Утром в городе будет дуть северо-западный ветер со скоростью 2,9 м/с. К полудню воздух прогреется до +16…+18 градусов. Влажность воздуха к этому времени уменьшится до 53%. А скорость северо-западного ветра снизится до 3,4 м/с.
Синоптики сообщают, что в городе будет облачно, но с прояснениями. Вечером в городе будет +9…+16 градусов. Влажность воздуха составит 70%. Западный ветер подует со скоростью 1,8 м/с. Ночью температура опустится до +2…+8 градусов, которые будут ощущаться, как +2 градуса. Влажность при этом составит 90%. К этому времени в город придет юго-западный ветер со скоростью 1,2 м/с. Световой день продлится 13 часов и 34 минуты. УФ-индекс средний — 3.
А вот жителей Ишима утром ждет небольшой дождь. Синоптики сообщают, что температура воздуха в утренние часы прогреется лишь до +9…+13 градусов, что будет ощущаться, как +8 градусов. Влажность воздуха при этом увеличится до 87%. Северо-западный ветер придет в город со скоростью 4,2 м/с. К полудню температура воздуха прогреется до +134…+18 градусов, что будет ощущаться, как +13 градусов. Влажность воздуха уменьшится до 59%. А скорость северо-западного ветра составит 3,9 м/с.
К вечеру температура воздуха составит +9…+15 градусов. Они будут ощущаться, как +10 градусов. Северо-западный ветер подует со скоростью 2,3 м/с. Влажность воздуха при этом составит 73%. Ночью в Ишиме температура опустится до +4 градусов. Влажность воздуха к этому времени составит 89%. В город придет западный ветер со скоростью 1,6 м/с. Световой день продлится 13 часов и 32 минуты. УФ-индекс будет средним — 3.