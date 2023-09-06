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Modified Сегодня, 12:52

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Пациенты крупной тюменской больницы могут остаться без питания

Пациенты крупной тюменской больницы могут остаться без питания

6 сентября 2023, 12:52
Фото: 1MI
Организация питания для пациентов тюменской Областной больницы №2 находится под угрозой. Определение подрядчика, который поставит продукты в лечебное учреждение приостановлено.

По данным сайта Госзакупки, организацию должны были выбрать в ходе торгов по лоту № 0167200003423005148. Она должна была начать работу с 1 ноября, но определение подрядчика приостановлено из-за трёх жалоб в ФАС.

На услуги питания в больнице собираются потратить 314 млн рублей. В данный момент «определение поставщика приостановлено по жалобе». Претензии возникли у трёх компаний из Москвы и Кирова. Организации полагают, что конкурсная комиссия не учла ранее исполненные контракты. Не были приняты во внимание и другие документы. В данный момент жалобы рассматриваются в региональном УФАС.

Тюменские врачи ввели 4-летнего ребенка в кому, чтобы спасти его от страшной болезни
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Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские врачи ввели 4-летнюю девочку в кому, чтобы спасти ей жизнь. Спасением малышки занимались медработники ОКБ №2 Тюмени.

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