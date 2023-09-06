Пациенты крупной тюменской больницы могут остаться без питания

На услуги питания в больнице собираются потратить 314 млн рублей. В данный момент «определение поставщика приостановлено по жалобе». Претензии возникли у трёх компаний из Москвы и Кирова. Организации полагают, что конкурсная комиссия не учла ранее исполненные контракты. Не были приняты во внимание и другие документы. В данный момент жалобы рассматриваются в региональном УФАС.