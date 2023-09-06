Пациенты крупной тюменской больницы могут остаться без питания

Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
По данным сайта Госзакупки, организацию должны были выбрать в ходе торгов по лоту № 0167200003423005148. Она должна была начать работу с 1 ноября, но определение подрядчика приостановлено из-за трёх жалоб в ФАС.
На услуги питания в больнице собираются потратить 314 млн рублей. В данный момент «определение поставщика приостановлено по жалобе». Претензии возникли у трёх компаний из Москвы и Кирова. Организации полагают, что конкурсная комиссия не учла ранее исполненные контракты. Не были приняты во внимание и другие документы. В данный момент жалобы рассматриваются в региональном УФАС.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские врачи ввели 4-летнюю девочку в кому, чтобы спасти ей жизнь. Спасением малышки занимались медработники ОКБ №2 Тюмени.