«Остался без защиты?»: окружной суд увез тюменца от адвоката в Новосибирск

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
Адвокат Павле Руснаков вступил в дело Владимира С., когда его уже признали виновным. Однако, ознакомившись с материалами дела, защитник решил подать апелляцию, ибо предполагает, что обвинение, якобы, «сфабриковано».
Мужчину обвинили в том, что в ночь после смерти жены он поминал супругу дома, оставшись с тремя детьми, и гладил 12-летнюю дочь по животу, после чего, по словам обвинителя, касался ее половых органов.
«Обвинителями выступили родственники жены. Которые по убеждению моего подзащитного, желают отнять у Владимира имущество и детей, которым по потере родителей будут положены крупные выплаты», — рассказывает Руснаков.
Заявление родственников жены рассматривал Уватский районный суд. Однако, по словам Руснакова, в ходе процесса даже не допросили двух сыновей Владимира, которые уверены, что такого произойти не могло, ведь они в ту ночь находились в квартире вместе с отцом и сестрой.
Однако еще в ходе судебный разбирательств, родственники погибшей обращались к президенту РФ и к губернатору, чтобы создать резонанс и обратить внимание властей на это дело. Позже мужчине назначили 12 лет колонии по выдвинутому обвинению.
«Дело выглядит очень сомнительно. Чтобы разобраться в таком решении, я написал апелляцию в окружной суд Ханты-Мансийского автономного округа. Планировалась классическая апелляция, однако меня ждал сюрприз», — говорит Руснаков.
По неизвестной на данный момент причине в суд ХМАО дело Владимира С. прибыло в неполном объеме. Не хватало 17 дополнений, среди которых — допуск адвоката Руснакова к слушанию.
«В этом документу было указано, что в роли защитника обвиненный хочет видеть меня, а не кого-то другого. Все исходящие, включая эти дополнения, у моего подзащитного зафиксированы, а потому неясно, куда делись документы», — говорит защитник.
Для выяснения обстоятельств, суд назначил дату рассмотрения апелляции на 12 октября. Но пока адвокат готовился к заседанию, ему пришло письмо от Владимира С., начинающегося со слов: «Если вы читаете это, значит меня увезли».
«Я был шокирован этим. Этапировать человека можно только по решению суда, а значит это произошло с подачи окружного суда Ханты-Мансийского округа. Оснований для такого решения нет, так как ранее не возникало проблем, чтобы обеспечить присутствие Владимира по видеоконференцсвязи. А потому я считаю, что это прямо препятствование общение адвоката и подзащитного, что нарушает право Владимира на защиту», — говорит Руснаков.
В постановлении пленума Верховного суда РФ от 30 июня 2015 года №29 указано, что право на защиту каждого, кто подвергся уголовному преследованию, признается и гарантируется Конституцией Российской Федерации. Обеспечение права на защиту является обязанностью государства и необходимым условием справедливого правосудия.
Юрист Игорь Шадрин пояснил, что такое нарушение является недопустимым и нарушает базисы судебного процесса.
«Судебное разбирательство строится на основе состязательности равноправных сторон. Нельзя просто так исключить одну из сторон. Если обвиненного лишают адвоката, которого он выбрал, то получается, что сторона защиты в процессе отсутствует», — поясняет юрист.
Адвокат Руснаков предполагает, что сторона обвинения причастна к переводу Владимира С. в другой город. Ведь сейчас родственники его бывшей жены уже оформляют документы по опеке над ребенком.
«В деле нет объективных доказательств вины моего подзащитного. Как я уже говорил, в суде даже не допросили главных свидетелей — двух сыновей Владимира С., которые готовы подтвердить его невиновность. Но окружной суд ХМАО не хочет, чтобы я, как адвокат, общался со своим подзащитным и мы беспрепятственно общались, как это и положено. Они не хотят, чтобы мы согласовали нашу линию защиты. У них явное предубеждение по поводу данного дела. Суд ведь также ограничивает и меня в праве оказания квалифицированной юридической помощи. Потому что иных оснований для перевода Владимира С. в Новосибирск нет, не было и не будет», — говорит Павел Руснаков.
Он полагает, что суд может быть заинтересован в исходе дела. Однако официальных подтверждений этой версии пока нет. Адвокат обратился в окружной суд Ханты-Мансийского автономного округа, чтобы узнать о причинах перевода его подзащитного в Новосибирск.
Отметим, что в Тюменской области после обвинения в совершении действий интимного характера в отношении несовершеннолетних, по словам многих адвокатов, часто не собирается должная доказательная база. Защитники полагают, что сейчас любой может оклеветать мужчину и того направят в тюрьму, тогда как из доказательств будут лишь слова «потерпевшей» стороны». Со схожей ситуация столкнулся и адвокат Александр Акимов, защищающий учителя из Омутинки Алексея Л., сообщал, что в деле и его подзащитного практически не было доказательств со стороны обвинения.
«Бывает, что в таких делах, кроме показаний пострадавшего ничего нет. Так ведь можно любого обвинить. Такие уголовные статьи требуют качественного расследования компетентных органов», — считает Акимов.
«Наш город» также направил запрос в суд ХМАО, чтобы узнать о причинах этапирования Владимира С., также мы продолжим следить за развитием этого дела.