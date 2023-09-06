«Остался без защиты?»: окружной суд увез тюменца от адвоката в Новосибирск

Отметим, что в Тюменской области после обвинения в совершении действий интимного характера в отношении несовершеннолетних, по словам многих адвокатов, часто не собирается должная доказательная база. Защитники полагают, что сейчас любой может оклеветать мужчину и того направят в тюрьму, тогда как из доказательств будут лишь слова «потерпевшей» стороны». Со схожей ситуация столкнулся и адвокат Александр Акимов, защищающий учителя из Омутинки Алексея Л., сообщал, что в деле и его подзащитного практически не было доказательств со стороны обвинения.