Огромный особняк представительства ХМАО в Тюмени продается за 34 млн рублей

Posted Сегодня, 17:20
Published Сегодня, 17:20
Modified Сегодня, 17:20
Updated Сегодня, 17:20
Ранее в представительстве ХМАО прошли сокращения и большой дом был включен в план приватизации. Здание общей площадью 370 квадратных метров, здесь есть всё необходимая инфраструктура (тепло, вода, канализация. Земельный участок (13 соток) входит в стоимость объекта.
Стоит отметить, что ранее здание оценивалось в 27 млн рублей.
В правительстве ХМАО решили сократить своё представительство в Тюмени и Екатеринбурге. На данный момент работает только московское представительство.
Ранее «Наш город» сообщал, что в тюменском селе Мальцево продают настоящее семейное поместье за 55 миллионов рублей. Здание расположено в хвойном лесу на берегу озера.