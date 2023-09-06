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Особняк выставили на продажу за 34 млн рублей

Огромный особняк представительства ХМАО в Тюмени продается за 34 млн рублей

6 сентября 2023, 17:20
Фото: 1MI
Особняк выставили на продажу за 34 млн рублей
В областной столице продаётся огромное здание, в котором ранее находилось представительство ХМАО. По данным ГИС Торги, начальная цена объекта 34 млн рублей.

Ранее в представительстве ХМАО прошли сокращения и большой дом был включен в план приватизации. Здание общей площадью 370 квадратных метров, здесь есть всё необходимая инфраструктура (тепло, вода, канализация. Земельный участок (13 соток) входит в стоимость объекта.

Стоит отметить, что ранее здание оценивалось в 27 млн рублей.

В правительстве ХМАО решили сократить своё представительство в Тюмени и Екатеринбурге. На данный момент работает только московское представительство.

Ранее «Наш город» сообщал, что в тюменском селе Мальцево продают настоящее семейное поместье за 55 миллионов рублей. Здание расположено в хвойном лесу на берегу озера.

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#Александр Мязин#Деньги#Новости тюмени#Тюменцы#Коммерческая недвижимость
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