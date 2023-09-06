Огромный особняк представительства ХМАО в Тюмени продается за 34 млн рублей

Ранее в представительстве ХМАО прошли сокращения и большой дом был включен в план приватизации. Здание общей площадью 370 квадратных метров, здесь есть всё необходимая инфраструктура (тепло, вода, канализация. Земельный участок (13 соток) входит в стоимость объекта.