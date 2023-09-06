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Updated Сегодня, 13:11

Пробки в Тюмени.

Огромные пробки сковали движение транспорта в южной части Тюмени

6 сентября 2023, 13:11
Фото: 1MI
Пробки в Тюмени.
В областной столице наблюдаются серьёзные заторы. В южной части Объездной дороги произошло две аварии.

По данным тюменских водителей в районе Московского тракта произошла авария легковушки и грузовика (в сторону въезда в город), это вызвало огромную пробку.

«Машины перегородили одну полосу, и движение встало. Сложно проехать», — сообщил «Нашему городу» таксист Владислав П.

По данным агрегаторов в час пик пробка растянулась сразу на 5 километров. Более того, на другой стороне дороги тоже произошло ДТП.

«На Объездной столкнулись „Рено“ и „Лада“. Из города выехать сложно», — сообщил тюменец Андрей В.

Ранее «Наш город» отмечал, что 5 сентября огромные пробки сковали движение в центре Тюмени на Республики, Ленина, Запольной. В областной столице произошло 8 аварий.

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#Происшествия#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#Безопасность на дорогах
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