Огромные пробки сковали движение транспорта в южной части Тюмени

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
По данным тюменских водителей в районе Московского тракта произошла авария легковушки и грузовика (в сторону въезда в город), это вызвало огромную пробку.
«Машины перегородили одну полосу, и движение встало. Сложно проехать», — сообщил «Нашему городу» таксист Владислав П.
По данным агрегаторов в час пик пробка растянулась сразу на 5 километров. Более того, на другой стороне дороги тоже произошло ДТП.
«На Объездной столкнулись „Рено“ и „Лада“. Из города выехать сложно», — сообщил тюменец Андрей В.
Ранее «Наш город» отмечал, что 5 сентября огромные пробки сковали движение в центре Тюмени на Республики, Ленина, Запольной. В областной столице произошло 8 аварий.