«Ломаются судьбы и техника»: чем опасен ретроградный Меркурий в сентябре?

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
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Updated Сегодня, 07:59
В сентябре ретроградное движение планеты продлится с 1 до 15 сентября. Астрологи предупреждают, что ретроградный Меркурий может оказывать влияние на общее состояние и поведение людей. Однако эффект для каждого человека будет индивидуальным, все зависит от личных особенностей.
Астролог Наталья Зира выделила основные направления, в которых из-за космического явления у тюменцев могут возникнуть проблемы.
Коммуникация и взаимопонимание. До 15 сентября в общении даже самых близких людей могут возникать серьезные затруднения. Даже при привычном формате общения могут возникать серьезные недопонимания и ссоры.
«Лучше вовсе избегать обсуждения сложных тем и отложить решение проблем в отношениях, семье или на работе до окончания ретроградного Меркурия. Старайтесь быть аккуратными и вежливыми, многие люди в этот период очень чувствительны и уязвимы», — говорит астролог.
Планирование и достижение целей. Не стоит в этот период строить долгосрочных планов и приступать к реализации глобальных задумок. Вы можете и сами не заметить, как начнете двигаться в совершенно противоположном направлении и отдаляться от ранее намеченного пути.
«Планы могут часто срываться и это будет вызывать яркие негативные эмоции. Не стоит никому ничего обещать и брать на себя сверх нормы. Сконцентрируйтесь на качестве выполнения простых задач и отложите крупные проекты на потом», — рекомендует Зира.
Проблемы с техникой. Удивительно, но, по словам астролога, Меркурий может оказывать явление и на компьютеры, смартфоны и прочие девайсы. Могут возникнуть перебои в работе интернета или домашняя техника может вовсе выйти из строя.
Отношения и пересмотр ценностей. Из-за проблем во взаимопонимании, а также повышенной чувствительности, даже в самых крепких отношениях могут возникнуть разлады, что чревато мыслями о разрыве и пересмотром отношений в целом.
«Если ваши отношения оказались на пике, то не спешите расставаться и принимать судьбоносные решения. Подождите до 16 сентября, когда влияние ретроградного Меркурия ослабнет и тогда вновь можете обсудить сложившиеся трудности. Возможно ваше мнение станет противоположным», — говорит эксперт.
По мнению Натальи Зиры, сейчас стоит отказаться от покупок квартир, машин и бизнесов. Также лучше повременить со сменой работы, если вы планировали перейти в другую компанию или вовсе начать свое дело.
«Энергия Меркурия может привести к затруднениям, срывам сделок и неудачам по, казалось бы, глупым причинам», — говорит астролог.
Также стоит повременить с дальними поездками и переездами. Это чревато стрессом в связи с возможными неполадками в виде потери багажа, ошибках в планировании маршрута или даже вовсе разочарованием от поездки.
Также рекомендуется отказаться от употребления алкоголя, так как его воздействия в этот период может быть слишком неожиданным и заставить вас краснеть наутро.
«Может буквально поехать крыша. Поэтому необходимо оставаться в трезвости и спокойствии, а то можно наворотить дел, которые потом уже будет очень горько расхлебывать», — предупреждает Зира.
В период ретроградного Меркурия стоит быть осторожным и последовательным. Однако этот период не только пагубен для одних сфер деятельности, но и весьма полезен для других. Так стоит заняться завершением старых дел, до которых никак не доходили руки. По мнению астролога, результат вас порадует и процесс работы не вызовет проблем, а лишь доставит удовольствие.
Также период благоприятен для тренировок и занятий спортом, если не переусердствовать, то можно улучшить свои показатели или начать бегать по утрам, что часто откладывалось на «понедельник».
Отлично ретроградный Меркурий подходит для пассивного отдыха. Вы сможете восполнить утраченные силы и к концу периода быть готовым к новым свершениям. Также можно заняться самопознанием и духовным развитием, где также легко можно будет достигнуть положительных сдвигов.
Самое главное сейчас — минимизировать стресс и сконцентрироваться на спокойствии и гармонии, тогда период ретроградного движения Меркурия пройдет для вас с минимальными негативными последствиями.