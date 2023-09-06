«Ломаются судьбы и техника»: чем опасен ретроградный Меркурий в сентябре?

В период ретроградного Меркурия стоит быть осторожным и последовательным. Однако этот период не только пагубен для одних сфер деятельности, но и весьма полезен для других. Так стоит заняться завершением старых дел, до которых никак не доходили руки. По мнению астролога, результат вас порадует и процесс работы не вызовет проблем, а лишь доставит удовольствие.